Thème des Journées

du Patrimoine

Journées du Patrimoine 2022

Chaque année plus de 17 000 monuments seront ouverts au public et plus de 26 000 animations sont proposées en métropole et dans les outre-mer : le thème cette année "Patrimoine durable" met en valeur la préservation du patrimoine par ses techniques et sa résilience. www.journeesdupatrimoine.culture.fr



Affiche des Journées du Patrimoine

Date Journées du Patrimoine

Journées du Patrimoine 2022

Le programme officiel des Journées du Patrimoine, que nous répliquons ici sur notre site, est remis à jour quotidiennement. Chaque année les Journées du Patrimoine ont lieu en septembre lors d'un week-end au milieu du mois de septembre : cette année, en France, les journées du patrimoine auront lieu le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022.