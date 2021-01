4l Trophy 2021 : « Fiers de porter les couleurs de notre école »

Quand deux amis d’enfance se retrouvent dans une école de commerce, ils commencent par s’engager dans une aventure unique qui va les amener à traverser le désert et aider de jeunes enfants. Portrait de Hugo et Grégoire, 19 ans, en seconde année à l’Essca.



« On s’est connu en classe de seconde à Nantes et on ne s’est pas quittés. Et quand on a eu la chance de se retrouver tous les deux à l’Essca, on s’est mis en coloc puis à bosser sur le 4L Trophy », se souvient Grégoire, 19 ans qui confie qu'ils sont passionnés d’automobile, mais n’y connaissent rien en mécanique. « On a même décidé de suivre des formations pour faire face aux éventuels pépins quand on partira ». C’est un sacré job dans lequel se sont engagés les deux camarades. Dès leur intégration sur le campus d’Angers, les démarches ont commencé pour réfléchir au concept ou encore au financement de leur nouvelle association ESSC'4l. « Pour nous c’est un gros projet depuis un an qui demande beaucoup d’implication, côté administratif comme business. C’est comme créer une entreprise », commente Grégoire. Dans leurs yeux, on devine déjà une certaine fierté de porter les couleurs de leur école durant ce rallye unique, mais aussi le plaisir d’aller à la rencontre des enfants du désert ou de nouer des liens avec les 2 500 participants.



« Nos parents nous soutiennent et sont aussi assez fiers de nous », ajoutent-ils. Le défi sportif est excitant, souligne Grégoire : « 6 000 km à bord d’une 4L qu’il faut retaper, c’est un sacré challenge ». Rendez-vous donc en avril pour suivre leurs aventures.



Du 26 avril au 6 mai 2021.

Infos : www.4ltrophy.com





Les inscriptions pour le 4L Trophy 2022 sont ouvertes !

Inscrivez dès à présent et bénéficiez de 150€ de réduction (tarif avant-première valable jusqu'au 31 janvier 2021).

Inscrivez dès à présent et bénéficiez de 150€ de réduction (tarif avant-première valable jusqu'au 31 janvier 2021). www.4ltrophy.com/se-pre-inscrire/