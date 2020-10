4L Trophy 2021 : lancez-vous dans l'aventure !

Le Parisien Etudiant partenaire média du 4L Trophy 2021 !



Le 4L Trophy est un rallye raid de 6 000 km à travers la France, l'Espagne et le Maroc... une aventure unique réservée aux jeunes de 18 à 28 ans. Boussole en main, l'objectif est de faire le moins de kilomètres en ralliant Biarritz à Marrakech. L'édition 2021 aura lieu du 18 au 28 février, et les préinscriptions ont lieu jusqu'à fin décembre 2020... voici dans les grandes lignes les questions à se poser avant de se lancer.





Pourquoi participer au 4L Trophy ?

Qui peut participer ?

Combien ça coûte ?

Comment financer le projet ?

L'impact du Covid19 ?

Inscriptions et infos sur le site officiel

Pour le fun, pour voyager, faire des rencontres improbables, pour une expérience à valoriser sur son CV... aussi pour la solidarité, en réunissant des fonds ou du matériel pour les écoles au Maroc. C'est sûr, ce raid vous marquera à vie : dans la gestion de projet avant l'aventure et dans le plaisir et les paysages, rencontres que vous ferez pendant, après, vous ne regarderez plus une 4L de la même manière !Chaque équipage est composé de 2 personnes et d'une Renault 4L. Il faut avoir entre 18 et 28 ans, le permis de conduire (et des points dessus) ainsi qu'un passeport valide. Aucune condition d'appartenance à une université ou école n'est nécessaire. Certains jeunes sont déjà salariés d'autres en cours de formation... à vous de vous arranger pour être dispo lors des 10 jours de courses.Aussi pas besoin de connaissances mécaniques, c'est un plus, mais il y a toujours une assistance ou un équipage qui vous aidera en cas de soucis !La préinscription est de 400 euros, ensuite il faudra confirmer son inscription qui s'élève à 3 360 euros (organisation, assistance, traversée en ferry, demi pension au Maroc, 2 nuits à l’hôtel à Marrakech...) et prévoir au total un budget entre 7000 et 9000 euros pour regrouper tous les frais nécessaires : assurance, péages, essence, matériel, achat de la voiture...Vous devrez ainsi faire preuve de beaucoup de volonté pour aller convaincre vos proches, entreprises partenaires de vous aider !Sponsoring, tombola, cagnottes en ligne, ventes de gâteaux, emballages cadeaux, missions pour une entreprise... il existe plein de façons de réunir la somme, et tous les ans plus de 1200 équipages y arrivent, ce n'est pas si difficile. Et c'est là que démarre la magie du Raid 4L Trophy : quand on veut on peut ! Vous apprendrez à déplacer des montagnes !Fermeture des frontières, gestes barrières... de nombreux événements ont été annulés en 2020 dû à la crise sanitaire. Il y a toujours le risque possible que l'événement soit annulé pour respecter les mesures prises par les gouvernements. L'organisateur du 4L Trophy, la société Désertours, apporte la garantie à tous les équipages que leurs frais d'inscription engagés seront entièrement remboursés si c'était le cas. Et vous aurez ainsi avoir encore plus de temps pour préparer votre projet et le remettre à l'année suivante !Aussi si l'événement est bien maintenu ce qui est bien le cas pour le moment, toutes les mesures recommandées par le Gouvernement français et Marocain seront pris en compte pour assurer la sécurité de tous.