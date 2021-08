4L trophy 2022 : « Nous nous étions fait la promesse de faire le 4L »

Thibault Van Den Driessche et Paul Géraud se sont lancé le défi d’être au départ de la 25e édition du plus grand raid humanitaire d’Europe. En attendant, ils espèrent trouver des sponsors prêts à les accompagner dans leur aventure sportive et humaine.



Ils ont Rendez-vous le 17 février 2022. Deux jeunes natifs de l’Oise se lancent le défi d’être au départ de la 25 e édition du 4L Trophy. Cette course reliant la France au Maroc rassemble des jeunes âgés de 18 à 28 ans au volant d’une Renault 4. Avec un objectif : apporter des fournitures scolaires et sportives aux enfants marocains les plus démunis. Depuis 1997, quelque 20 000 d’entre eux ont bénéficié de dons dans le ­cadre de cette opération. Âgé de 20 ans, Thibault Van Den sera le pilote de la « Orpi 4L Racing team ». Il est étudiant en licence de gestion à l’université catholique de Lille (Nord). Son copilote, Paul Géraud, 21 ans, est quant à lui conseiller immobilier dans le Var.





Un rêve de gosse

Un budget de 10 700 € à rassembler

Les deux baroudeurs se sont rencontrés à Fontaine-Chaalis, dans le sud-est de l’Oise, alors qu’ils n’étaient encore que des enfants. « Nous étions voisins, retrace Thibault. Nous ne nous sommes pas quittés depuis. »Des années plus tard, les deux compères ont décidé, en 2022, d’honorer un serment fait il y a longtemps. « Nous nous étions fait la promesse, l’un à l’autre, qu’un jour nous prendrions part au rallye 4L Trophy, ­raconte avec un brin de nostalgie le cadet du duo. Alors on s’est dit que c’était maintenant ou jamais de se lancer dans cette aventure. À la base, lorsque nous en parlions dans la cour de récréation, on pensait surtout à faire un rallye. Mais avec le temps, nous avons ­découvert la mission humanitaire et cela n’a fait qu’alimenter notre désir de participer à la course. »À ce jour, le projet en est ­encore au stade du financement. Même si « deux organismes ont répondu favorablement aux appels réalisés », précise l’un des garçons en quête de sponsors.Au total, pour l’inscription et l’ensemble des frais liés à l’achat et à la restauration de la voiture, ces deux Oisiens ont estimé à 10 700 € leur budget. « Nous avons la voiture depuis janvier, mais il y a encore pas mal de travail à faire dessus », concède Thibault. Pour mener à bien leur projet, Paul et Thibault ont sollicité l’aide de l’Association des parents d’élèves de Mont-l’Évêque (Apem). Une structure qui propose un accueil à une soixantaine d’enfants des villages de Fontaine-Chaalis, ­Borest, Mont-l’Évêque et Montlognon.Cette dernière sera chargée de récolter les dons à destination des enfants. « Grâce à l’Apem, nous allons construire un thème annuel pour les sensibiliser à ce que nous verrons dans le désert, explique la Orpi 4L Racing team. Nous avons déjà pensé à faire un journal de bord avec des vidéos sur les réseaux sociaux. »Pour les suivre : /www.instagram.com/2potes_en4l/

Alexis Bourdon