4L Trophy 2022 : ouverture d'une liste d'attente... gros succès pour les 25 ans du rallye !

L'an prochain le célèbre rallye raid "4L Trophy" fêtera ses 25 ans ! Après une édition annulée en 2021, la course devrait revenir en très grande forme pour souffler ses bougies... l'engouement des jeunes n'a pas faiblit avec la crise : plus de 2 800 jeunes "trophistes" sont attendus sur la ligne de départ et une liste d'attente est ouverte !



Le rallye, dont Le Parisien Etudiant est partenaire média, s'élancera le 17 février 2022 de Biarritz et les équipages se préparent en ce moment pour réunir un budget, remettre en état leur bolide. Ouvert à tous les jeunes de 18 à 28 ans le principe est simple : suivre l’itinéraire du rallye équipé d’une boussole et d’un roadbook avec comme objectif de parcourir le moins de kilomètres.





1 400 équipages seront sur la ligne de départ pour l'édition 2022 du 4L Trophy

Engagement pour le Maroc et l'environnement en général

Que ferez vous en février 2023 ?