4L Trophy 2022 : préparation en fanfare pour Maxime et Tony

Zoom sur l'un des équipages qui prépare son projet : sa voiture et son budget.



Depuis des années qu’ils voient le 4L Trophy, cette course humanitaire dans le désert marocain, partir de Biarritz, si près de chez eux, ces étudiants originaires de Dax ont fini par craquer : « Ça nous a pris cet été, sur un coup de tête, avec mon ex-copilote », raconte Maxime, étudiant à l’École supérieure des géomètres et topographes. Un partenaire contraint de se retirer du projet et remplacé par Tony, ami d’enfance de Maxime « qui n’a pas hésité longtemps pour [le] rejoindre ».



La musique est la première source de financement. « Je vais tourner à fond ! » explique Maxime, joueur de soubassophone, ce gros instrument si souvent invité dans le jazz et les fanfares. « Je joue avec trois groupes et l’un de mes amis nous ouvre son bar pour trois soirées au cours desquelles nous récolterons des fonds », se réjouit-il.



À cela s’ajoutent une cagnotte en ligne et le sponsoring d’entreprises du Sud-Ouest. L’amitié est partout dans cet équipage, jusque dans la 4L « toute préparée par un ami qui a dû reporter sa participation au trophée et nous la confie. » Dans moins de trois mois, elle dansera sur les dunes



Le 4l Trophy, dont Le Parisien Etudiant est partenaire média, s'élancera le 17 février prochain pour rallier Biarritz à Marrakech en 10 jours.