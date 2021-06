4L Trophy : le teaser vidéo de l'édition 2022

Le Covid-19 a finalement imposé l'annulation pure et simple de la course cette année, mais les organisateurs du raid veulent revenir encore plus fort pour l'an prochain, avec en plus un anniversaire de taille à fêter : les 25 ans du rallye ! La grande majorité des participants inscrits ont décalé leur participation à l'an prochain... mais il reste de la place pour les motivés !



Le 4l Trophy c'est une expérience de dingue réservée aux 18-28 ans, à vivre à 2 à bord d'une mythique Renault 4L. Du 17 au 27 février 2022 vous partirez sur les routes entre Biarritz et Marrakech selon une route définie ou à trouver par vous même... avec l'objectif de faire le minimum de kilomètres.





Voici le teaser vidéo officiel pour l'an prochain