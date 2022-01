4L Trophy : report de la 25e édition en mai 2022

Plus de 3000 jeunes et étudiants inscrits à ce célèbre rallye raid devront encore attendre et bichonner leur bolide et leur budget ; Désertours qui organise chaque année l'événement - dont Le Parisien Etudiant est partenaire média - vient d'annoncer le report de sa 25e édition prévue initialement en février.



Le grand départ devait avoir lieu le 17 février prochain depuis Biarritz... destination Marrakech au Maroc en passant par l'Espagne et le détroit de Gibraltar.

Au vu de l'évolution de l'épidémie de Covid19 avec le variant Omnicron, la fermeture des frontières du Royaume du Maroc depuis fin novembre, Désertours vient de décider de reporter les dates du Raid 4L Trophy afin de se donner encore une chance pour sa bonne organisation cette année.





Nouvelles dates du 4L Trophy 2022