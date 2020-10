4L Trophy : un temps de déconnexion, une parenthèse inoubliable dans la vie

Nous sommes, pour cette 24e édition, partenaire de cet événement majeur du monde étudiant qui se déroulera du 18 février au 28 février 2021.



Près de dix nationalités et pas loin de 1 200 établissements seront représentés en février prochain. L’an passé, on dénombrait 1 100 équipages partis depuis la Halle d’Iraty, à Biarritz, à bord de la mythique Renault 4L. Au terme d’un périple de 11 jours et 6 000 kilomètres parcourus sur les routes et pistes de France et d’Espagne, les aventuriers s’étaient rendus à Marrakech, destination finale de la course.



Véritable challenge, les jeunes doivent s’orienter avec un roadbook et une boussole. Tous les systèmes GPS sont strictement interdits. La vitesse n’est pas un enjeu, mais la navigation demeure la clé, le vainqueur étant celui qui aura effectué le moins de kilomètres tout en respectant le tracé. L’enjeu est également dans la démarche citoyenne et responsable de l’événement.



Les étudiants soutiennent l’association Enfants du Désert, grâce à laquelle 27 salles de classe ont été ouvertes depuis 2012, 260 000 enfants ont bénéficié de matériel scolaire et sportif et plus de 70 projets ont vu le jour.



Indéniablement, le 4L Trophy s’impose comme un temps de déconnexion, une parenthèse inoubliable dans la vie des jeunes étudiants.



Toutes les infos sur www.4ltrophy.com