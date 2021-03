6 façons d'augmenter ses chances d'obtenir un stage à l'étranger

Que ce soit par curiosité personnelle, pour partir à la découverte d'un nouveau pays et d'une entreprise qui vous intéresse, ou dans le cadre de vos études, nombreux sont les étudiants qui partent à la recherche d'un stage. Pour autant, trouver un stage à l'étranger n'est pas toujours évident et encore moins en période de crise sanitaire. Entre les entreprises non disposées à prendre des stagiaires, les nombreuses demandes, et les démarches parfois complexes, cette recherche pourrait en décourager plus d'un.



C'est pour cette raison que nous vous proposons de découvrir nos quelques conseils à ce sujet, et 6 pistes qui devraient vous aider à trouver et à obtenir un stage à l'étranger en peu de temps. Et cela commence par l'amélioration de vos connaissances en langue, si ce n'est pas encore fait ! Découvrez sans attendre ces points à ne pas manquer :





Développez votre projet et faites vos recherches

Améliorez vos connaissances en langue

Postulez à un maximum d'offres de stage

Renseignez-vous sur le pays dans lequel vous aimeriez partir en stage

Profitez de votre réseau pour trouver un stage à l'étranger

Rédigez votre CV et votre lettre de motivation dans la langue des recruteurs