Abonnement CANAL+ : 5 bons plans exclusifs sur pour les moins de 26 ans

CANAL+ propose tout au long de l’année différents programmes, avec une grande variété de contenus en tous genres. Vous pourrez ainsi retrouver du sport, du cinéma ultra-récent comme des films sortis il y a plusieurs années, des productions CANAL+, des séries US, françaises et internationales ainsi que des émissions diverses et variées. En fonction de ce que vous préférez, CANAL+ vous propose différentes offres par thématique. Toutes les offres CANAL+ -26 ans à prix réduit sont sans engagement et 100% digitales, valable sur ordinateur, smartphone et tablette voire sur TV si vous avez le matériel compatible (TV connectée, système Airplay/Chromecast).





5 bons plans sur les abonnements CANAL+

L’offre -26 ans à CANAL+ classique est quant à elle à 10,99 euros par mois au lieu de 21,99 euros par mois, pour un abonnement 100% numérique qui vous permet de bénéficier de CANAL+, CANAL+ Décalé ainsi que les chaînes “Nouvelle génération” que sont Clique TV, Vice TV et ES1.Fan de séries, vous pouvez par exemple bénéficier de CANAL+ Séries à 6,99 euros par mois pour 1 utilisateur, 9,99 euros par mois pour 2 utilisateurs et 11,99 euros par mois pour 4.Pour une offre complète à la chaîne, vous pouvez choisir CANAL+ et le pack CANAL+ où l’offre -26 ans est à 20,99 euros par mois au lieu de 25,99 euros par mois. Cet abonnement vous donne accès à CANAL+, et ses canaux Décalé, Cinéma, Sport, Séries et Family.CANAL+ et le pack Ciné Séries+ est lui à 28,99 euros par mois au lieu de 40,99 euros par mois, pour profiter de CANAL+, CANAL+ Décalé/Cinéma/Séries, Disney+, Netflix, OCS et bien d’autres canaux.Les plus sportifs d’entre vous apprécieront la remise sur CANAL+ et le pack Sport+ à 30,99 euros par mois au lieu de 40,99 euros, avec une offre vous proposant CANAL+, CANAL+ Sport, beIN Sports ou encore Eurosport.