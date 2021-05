Aides à l'embauche : 3 dispositifs pour favoriser le recrutement

L’emploi comme priorité absolue. En présentant le plan de relance en septembre 2020, le Premier ministre a annoncé des mesures pour accélérer la formation, l’insertion des jeunes et des demandeurs d’emploi, et le maintien dans l’emploi des travailleurs fragiles. Tour d’horizon.



Le chiffre : 13 % des jeunes de 16 à 25 ans sont en situation d’exclusion de l’emploi en 2020 en France





1/ Jusqu’à 8 000 € pour un jeune en contrat d’apprentissage

2/ Un déploiement de 140 000 PEC

3/ 4 000 € pour l’embauche d’un travailleur reconnu handicapé

Les entreprises et les associations qui recrutent entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021 un jeune âgé entre 18 et 30 ans en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle de 8 000 € et de 5 000 € pour des apprentis de moins de 18 ans. L’aide est versée durant la première année d’exécution du contrat. L’apprentissage doit préparer l’étudiant à un diplôme ou un titre de niveau licence professionnelle ou inférieur.Le plan « 1 jeune, 1 solution » prévoit 80 000 parcours emploi compétences (PEC), anciennement appelés contrats aidés, dans le milieu associatif et 60 000 contrats initiative emploi (CIE jeunes) dans le secteur marchand. Leur durée est fixée à six mois minimum, renouvelable jusqu’à 24 mois. Le montant de l’aide du PEC est fixé à hauteur de 65 % du smic pour les moins de 26 ans et les travailleurs en situation de handicap jusqu’à 30 ans, et à 80 % pour les résidents des quartiers prioritaires de la ville et zones de revitalisation rurale.Quant au montant de l’aide du CIE Jeunes, il est fixé à 47 % du smic pour les moins de 26 ans et les travailleurs en situation de handicap jusqu’à 30 ans.Les entreprises qui embauchent en CDI ou en CDD un candidat reconnu travailleur handicapé, pour une durée minimum de trois mois entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, peuvent bénéficier d’une aide de 4 000 € sur un an pour un salarié à temps plein. Le contrat ne doit pas être un simple renouvellement commencé avant cette période, et la rémunération doit être inférieure ou égale à deux fois le smic.Enfin, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur ce poste depuis le 1er janvier 2020. Cette aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat et ne peut être perçue en cas de chômage partiel. En revanche, elle peut s’ajouter aux aides de l’Agefiph.

Nathalie Tissot