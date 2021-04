Alternance. 5 clés pour vous aider à décrocher votre contrat

Chercher une alternance, c’est finalement être entre deux mondes. Celui des étudiants, avec par définition peu d’expérience, et celui des professionnels, car ce que vous cherchez, c’est un contrat de travail, avec responsabilités et rémunération. L’approche à adopter n’a pas la même que pour un stage.





1 - Le bon timing

2 - Faites parler vos expériences

3 - Traquez les informations

4 - Restez motivé

5 - Soignez vos réseaux

Zoom / Le placement, une expertise

Avec des candidats de plus en plus nombreux, les formations rivalisent pour leur trouver les meilleures offres. PPA Business School, à Paris, en a même fait sa marque de fabrique : coaching individuel, orientation, placement et suivi des missions sont devenus ses principales priorités. « Ce qui fait notre valeur ajoutée est de tenir la main aux jeunes pour les placer au mieux », approuve Erwan Poiraud, directeur de PPA. Ainsi, près de 90 % de ses étudiants obtiennent leur mission via l’école et 10 % seulement par leurs propres moyens.

Une approche qui change tout selon Erwan Poiraud : « Je considère que notre métier n’est plus la formation, mais l’accompagnement vers la réussite professionnelle. Le temps est venu de nommer les choses. »

Guide spécial Alternance - Avril 2021