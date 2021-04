Alternance à distance. « On m'a très bien accompagnée, mise à l'aise, tout expliqué »

Avez-vous déjà rencontré vos collègues ?

Je les connais tous via conversations téléphoniques et visioconférences, mais pas encore physiquement. J’ai commencé ma mission le 1er décembre chez Klee Commerce et me suis rendue une fois sur le site de l’entreprise… au service RH, pour récupérer mon ordinateur ! Je ne vous cache pas que j’étais un peu angoissée au début. Cette situation est étrange pour tout le monde, mais quand vous commencez un nouveau travail, le stress est démultiplié.Je me sentais un peu seule avec moi-même,les premiers jours.

Comment vous êtes-vous intégrée à l’équipe ?

J’ai d’abord eu de la chance d’avoir un très bon accueil, avec beaucoup de disponibilité de la part de mes collègues. Je découvrais un champ tout nouveau pour moi, celui de l’édition de logiciels professionnels. Tout un monde que je devais appréhender, un vocabulaire particulier et des notions à acquérir. Heureusement, on m’a très bien accompagnée, mise à l’aise, tout expliqué, et je me suis très vite sentie rassurée. Je pense que tout le monde se rend compte qu’il est difficile de démarrer en entreprise dans un tel contexte, et je soupçonne même mes collègues d’avoir redoublé d’attention pour que je me sente bien.

Vous avez aussi, en parallèle, intégré une nouvelle école. Est-ce plus simple à gérer qu’un nouveau travail ?

