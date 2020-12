Alternance & Covid-19. Les apprentis presque soulagés

Si on lui avait dit, au printemps dernier, qu’il ferait une bonne rentrée, Jean- Philippe Leroy, directeur général adjoint du Groupe IGS n’y aurait pas cru : « Nous avions anticipé une baisse de 10 % de notre activité en alternance et avons connu une hausse de 10 % », se réjouit-il. En cause, des projections désastreuses pour l’apprentissage dévoilées en mai, avant l’annonce d’un plan d’aides massif qui a réussi à sauver le modèle, pour cette année, grâce à deux leviers : en rendant la première année d’apprentissage quasi gratuite pour les employeurs, d’une part ; de l’autre, en repoussant jusqu’au 28 février la date limite de signature d’un contrat, pour les étudiants. « Après ces annonces, le rebond a été immédiat », observe Jean-Philippe Leroy.

Tout n’est pas pour autant gagné pour tout le monde, car des pans entiers de l’économie demeurent à l’arrêt : « Pour notre filière Événementiel, les choses sont évidemment très compliquées. Nous devons batailler pour trouver des solutions à nos étudiants », admet-il.





La demande est là

La nécessité de rassurer les étudiants

D’autres secteurs affichent clairement leurs besoins d’apprentis : c’est le cas de la banque-assurance, de la grande distribution et plus encore des métiers liés au digital. De quoi soulager beaucoup d’écoles, à commencer par Montpellier Business School, qui fait figure de pionnière de l’apprentissage. Pour elle, l’enjeu était de taille : « Nous comptons actuellement 1 400 alternants, avec une équipe de 20 personnes pour gérer tous ces contrats », souligne Laurence Flinois, directrice du pôle carrière de MBS.Finalement, les étudiants trouvent des entreprises pour les accueillir, sans même avoir besoin de plus de temps :« À date, nous avons exactement le même nombre de missions que l’année dernière », assure encore Laurence Flinois, qui exprime cependant la nécessité, cette année, « d’accompagner davantage les étudiants et de ne surtout pas négliger la dimension psychologique, car la crise est source d’angoisse pour tout le monde. »Cette année compliquée est même celle qu’a choisie Rubika, célèbre école de design, de l’animation et du jeu vidéo à Valenciennes, pour lancer son premier cursus en alternance. « Cela répond à une demande forte des étudiants et des entreprises partenaires », relève Julien Dacmine, responsable de la filière Design de Rubika dont l’école dit qu’elle est une voie d’excellence : « Nous sommes très attentifs aux profils des étudiants, et apprécions ceux qui disposent déjà d’une expérience professionnelle », souligne-t-il tout en précisant que, sur 15 alternants retenus, « tous ont déjà trouvé leur entreprise d’accueil pour démarrer ». Preuve que la demande d’apprentisdesigneurs est là, et bien là. Si le succès se confirme, Rubika ouvrira peut-être d’autres filières que le design à l’apprentissage.

Nicolas Chalon

