Alternance : des milliers de nouvelles places... ce rythme peut-il se poursuivre ?

Depuis la réforme de la formation professionnelle de 2018 (loi Avenir professionnel), le nombre de places en apprentissage n’est plus soumis aux quotas fixés par les régions. Une libéralisation poussée par les entreprises, mais aussi par les étudiants, qui a déclenché l’ouverture de nombreuses places. La plate-forme d’orientation Parcoursup, où les formations en apprentissage offrent la possibilité de formuler dix vœux supplémentaires, en plus des dix initialement prévus, a elle aussi accentué ce mouvemen. Elle incite nombre de lycéens à considérer l’alternance.





« 60 % de nos étudiants sont des filles »

C’est notre première année en apprentissage sur le cycle ingénieur en cinq ans, et nous étendrons cette possibilité à la dernière de notre bachelor dès septembre prochain. Nous ouvrons cette solution progressivement, en nous assurant que l’offre est bien adaptée à la demande des entreprises.Pour nous, l’alternance est l’occasion de nous adresser à des étudiants qui cherchent une autre approche de la formation, ont une appétence particulière pour l’entreprise et la maturité nécessaire pour s’épanouir dans la vie professionnelle.Nous accueillons aussi bien des étudiants venus de BTS, de BUT (Brevet universitaire de technologie) et de licences professionnelles. Ils ont généralement une première expérience en entreprise et se disent : « Pourquoi ne pas poursuivre sur ce même équilibre entre école et employeur ? » Aujourd’hui, nous avons ouvert 30 places en apprentissage, avec de beaux contrats de trois ans à la clé : dans l’industrie pharmaceutique, l’agroalimentaire, la santé, l’environnement ou encore les cosmétiques.C’est une particularité des biotechnologies de s’adresser à quasiment toutes les branches de l’industrie. Les missions aussi sont extrêmement variées, car nos étudiants peuvent travailler en R&D (recherche et développement), en production, se consacrer aux aspects de réglementation ou encore de communication spécialisée.Autre élément qu’il faut souligner pour une école d’ingénieurs, où elle n’est pas toujours de mise : la mixité. Plus de 60 % de nos étudiants sont des filles.