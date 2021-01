« Le Parisien – Aujourd’hui en France » a publié un article dans lequel certaines entreprises prêtes à s’engager pour l’apprentissage se plaignaient de ne pas avoir reçu les aides promises. Quand celles-ci vont-elles arriver ?

Au 2 janvier, nos services avaient reçu 350 000 demandes de prime pour le recrutement d’un apprenti. 250 000 dossiers ont été validés et 105 000 payés. Cependant, il y a près de 57 000 dossiers validés qui ne contiennent pas de relevé d’identité bancaire et par conséquent ne peuvent être payés. Nos services ont donc relancé les entreprises qui n’avaient pas joint leur RIB au dossier afin qu’elles le fassent au plus vite. D'ici le 5 février, tous les dossiers validés seront payés. J’en prends l’engagement. Pour faire face aux nombreuses demandes et prêter main forte aux équipes, nous avons recruté 200 personnes de plus depuis début novembre. Nous allons accélérer le traitement des demandes en continuant à porter une attention particulière aux TPE et PME.

Le gouvernement a décidé de prolonger les aides à l’embauche en alternance. Jusqu’à quand vont-elles durer ?

Pour éviter que les jeunes payent le prix fort de la crise, nous avons mis en place le plan « 1 jeune, 1 solution » : plus de 7 milliards pour apporter une solution à chaque jeune, qu’il s’agisse d’un emploi, d’une formation ou d’un accompagnement. Ce plan porte déjà ses fruits : 1 052 000 jeunes de moins de 26 ans ont été embauchés en CDD de plus de 3 mois ou en CDI entre août et novembre derniers, soit un niveau quasi-équivalent à 2019 et ce malgré la crise. On compte plus de 440 000 apprentis recrutés en 2020, un record historique et inespéré dans le contexte. L’explosion redoutée du chômage des jeunes a donc été contenue grâce à la mobilisation de tous. Mais nous savons que la crise n’est pas derrière nous. C’est pourquoi nous avons décidé de prolonger les primes de 5000 et 8000 euros dont bénéficient les entreprises qui embauchent un alternant jusqu’à fin mars.

Comment faire pour accélérer encore plus le dispositif d’apprentissage dans les entreprises ?

Les chiffres nous montrent que, malgré la crise, les entreprises se sont largement mobilisées pour l’apprentissage. Le développement de ce dernier est une des priorités du quinquennat. La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » de 2018, qui a réformé le système, a contribué à le rendre plus attractif. Et les primes à l’apprentissage ont accéléré la dynamique en permettant à certaines entreprises, notamment des TPE, de franchir le pas en recrutant un apprenti pour la première fois. Beaucoup le disent, elles renouvelleront l’expérience car embaucher un apprenti, c’est recruter les compétences dont elles auront besoin pour l’avenir.

Propos recueillis par Gilbert Azoulay

