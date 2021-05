Alternance : l'Assurance embauche en 2021

Malgré la situation économique, les entreprises recrutent de plus en plus d’alternants. Particulièrement porteur, le secteur de l’Assurance embauche massivement. Yves Portelli, Directeur général de l’Opérateurs de compétences (Opco) Atlas revient sur les fortes opportunités d’emploi pour les jeunes.

L'Atlas est l'Opco des services financiers et du conseil, qui réunit 15 branches professionnelles. Il représente 110 000 entreprises et 1,5 millions de salariés (Métropole et Corse).





Avec la crise sanitaire, quelles sont les nouvelles attentes du secteur de l’assurance en termes de recrutement ?

Chaque année, le secteur de l’assurance embauche en moyenne 20 000 salariés, majoritairement des jeunes diplômés dont près de 40 % le sont par la voie de l’alternance. Le secteur est très en phase avec la société avec l’intégration des nouvelles technologies dans leur fonctionnement quotidien. Nous offrons une très large palette de métiers allant des data scientists aux fonctions supports, de la gestion des contrats au marketing ou encore la conception des produits à leur commercialisation. Tous ces métiers sont accessibles via de nombreuses filières de formation, spécialisées ou générales, de niveau bac+2 à bac+5 (assurance, droit, finance, actuariat et statistiques, marketing, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce…).

L’alternance est-elle la voie Royale pour accéder à ces métiers ?

Le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation sont des voies de recrutement de plus en plus privilégiées, avec une progression du nombre d’alternants de l’ordre de 20 % chaque année. Notre forte mobilisation nous a permis d’accompagner l’embauche des jeunes avec 70 000 contrats en alternance traités en 2020. Et pour les branches de l’Assurance, ce sont 8 400 contrats en alternance enregistrés. Les jeunes ne le savent pas toujours, mais il existe de nombreux CFA spécialisés et des CFA plus généralistes pour les formations commerciales et digitales, notamment.

Quelles sont les ambitions du tout nouveau site « J’assuremonfutur.fr » ?

Sur notre site Jassuremonfutur.fr, nous voulons donner un nouvel éclairage de nos métiers. Concrètement, le site rassemble plus de 140 fiches métiers, un annuaire des formations, des kits pédagogiques, des vidéos métier et des outils de promotion.Toutes les informations : Jassuremonfutur.fr