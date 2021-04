Alternance. Le secteur de la communication est conquise

Depuis longtemps, Les agences de communication sont un peu le temple des stages. La rotation des stagiaires fréquente demeure une réalité dans les grandes agences de publicité. Cependant, les apprentis gagnent du terrain. « Surtout qu'il n’y a pas que les agences de pub ! » rappelle Alain Scappaticci, directeur de Sup’deCom, qui compte dix campus en France.

Selon lui, « le digital et les réseaux sociaux ont rendu nos métiers incontournables, même dans les petites structures. » Résultat, les entreprises de tous secteurs, habituées à recruter des alternants pour d'autres postes, en cherchent aussi en communication. Une demande à laquelle les écoles se font un plaisir de répondre.



« Je ne pouvais rêver mission plus complète ! »

Pour être sincère, c’était difficile, mais j’ai finalement eu plusieurs possibilités. Chercher un emploi n’est pas évident, même en alternance, mais si vous ne lâchez pas, vous aurez tôt ou tard des réponses positives. Aussi, quand j’ai été contactée par la Gendarmerie mobile, j’ai tout de suite accepté.La mission me correspondait tout à fait.D’abord, il faut souligner que je suis seule à m’occuper de la communication de cette partie de la Gendarmerie. Je dois donc être vraiment polyvalente et toucher à tous les domaines : community management sur les réseaux sociaux, montage vidéo, organisation d’événements, écriture de comptes-rendus. Je fais de la communication interne et externe. Je suis même amenée à me rendre sur le terrain pour suivre des interventions et en rendre compte par la suite. Je ne pouvais rêver mission plus complète ! J’ai beaucoup de responsabilités et je fais mon possible pour être à la hauteur de la confiance qu’on me donne.Je leur dis déjà que l’alternance est le meilleur choix possible. Je crois que c’est le système de formation le plus efficace. Personnellement, je ne me voyais pas poursuivre mes études jusqu’en master, et pourtant, j’y suis. D’un autre côté, il ne faut pas cacher que le rythme est exigeant. Je n’ai pas vraiment de pause. Il faut absolument vous fixer certaines limites pour garder du temps libre et des loisirs, car il est facile de se laisser aspirer : vous aurez toujours quelque chose à faire. C’est cela aussi qui rend l’expérience si riche et motivante.