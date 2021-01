Alternance : les bonnes perspectives de l'apprentissage en 2021

La réforme de l’apprentissage, engagée par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, est entrée en vigueur en 2020. En période de pandémie, la rentrée s’annonçait tendue pour de multiples raisons. Mais les aides et les nouvelles pratiques ont boosté ce secteur.



Inquiétude d’abord sur le nombre de nouveaux contrats. Or, les chiffres de l’apprentissage sont bons voire très bons durant cet automne 2020, suite à la bascule des contrats de professionnalisation et surtout grâce aux aides gouvernementales et en particulier la prime à l’embauche des jeunes décidée cet été : 5 000 euros pour un mineur ; 8 000 pour un majeur. Le chiffre déjà élevé de 355 000 contrats signés dans le secteur privé en 2019 est en train d’être largement dépassé car la ministre Élisabeth Borne table sur 420 000 contrats. On peut même parler d’explosion spectaculaire dans certains secteurs : + 35 % pour les « mobilités », à savoir le secteur regroupant l’automobile, la logistique, les transports…



Inquiétude financière aussi. L’apprentissage est désormais géré dans notre pays par France compétences. Cette institution centrale, créée suite à la loi, connaît des difficultés financières tant elle joue désormais un rôle pivot. Le 24 novembre dernier, le Premier ministre a toutefois annoncé qu’aucune décision ne se ferait au détriment de l’apprentissage alors que cette piste était évoquée. Les barèmes de prise en charge des diplômes des jeunes seront identiques à la rentrée 2021 et un redimensionnement ne serait appliqué qu’en 2022. Cela conforte donc l’idée d’une année 2021 placée sous le signe du développement et de la rationalisation administrative.





Perspectives favorables de l'apprentissage en France

L’apprentissage s’adapte à la crise et l’État agit pour soutenir même les apprentis sans contrat. Qui dit Covid-19, dit aussi des conditions de travail différentes et surtout un recours accru au distanciel. L’apprentissage en télétravail se banalise. L’hybridation des formations est en pleine expansion, notamment à travers le développement de travaux pratiques virtuels, promis à un bel avenir car ils permettent une extension presque infinie de l’appréhension d’un geste technique. D’où l’importance aussi d’une nouvelle conception du lien entre le maître d’apprentissage et son apprenti par tous les moyens techniques à disposition : SMS ; visios ; mails… Le coût contrat est enfin majoré dans la limite de 4 000 euros pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés.La création de campus des métiers et des qualifications met par exemple en valeur des logiques de filières alors que, très bon élève dans le domaine, l’Allemagne connaît une baisse spectaculaire de l’apprentissage après le bac +2. On peut imaginer que l’initiative « un jeune, une solution » et plus largement le plan de relance vont favoriser l’apprentissage sur des métiers d’avenir. De nouveaux donneurs d’ordres se positionnent aussi. La ville de Paris a d’ores et déjà annoncé qu’elle augmenterait son nombre d’apprentis de 50 % en 2021. Saluons aussi la naissance d’Euro App Mobility qui, sous la présidence de Jean Arthuis, vise à faciliter la formation des apprentis en Europe, avec l’objectif de 15 000 apprentis en mobilité européenne à l’horizon 2022.

Olivier Faron

Administrateur général du Cnam

