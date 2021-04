Alternance. Les secteurs et entreprises qui recrutent en avril 2021

La situation économique a beau être complexe, la saison des alternants est bel et bien ouverte. Hormis les activités les plus impactées par la crise (hôtellerie, restauration, tourisme, évènementiel), d’autres ont affiché leur intention de poursuivre la belle dynamique de 2020. C’est le cas du BTP, toujours à la recherche d’ingénieurs et de manageurs, de l’industrie agroalimentaire et plus particulièrement de ces trois secteurs :





Les étudiants l’oublient parfois. Pourtant, la fonction publique représente près d’un quart des missions en alternance (141 000 contrats en 2020). Claude-Alain Renaud, étudiant à l’IICP, école de communication, journalisme et design graphique, à Paris, a toujours été attiré par celle-ci : « Précédemment, j’avais déjà effectué un stage à la préfecture de Gironde », raconte-t-il.

Aussi, quand il se lance dans sa recherche d’alternance, il pense tout de suite à consulter les offres postées par les différents services (www.pass.fonction-publique.gouv.fr), envoie des candidatures, puis est recruté par la direction générale du travail. « Je m’occupe de la communication, essentiellement interne au ministère du Travail, au sein d’une équipe très à l’écoute, toujours disponible », explique Claude-Alain.

Est-ce si différent du privé ? « Les missions et les compétences nécessaires sont les mêmes. Mais dans le public, nous sommes là pour servir nos concitoyens. Cela crée forcément un autre état d’esprit », estime Claude-Alain. Il se sent très bien dans sa mission et se voit progresser tous les jours. C’est ce qu’il venait chercher.

