Alternance : notre guide 2021 pour vous orienter

En 2021, les contrats seront au rendez-vous. Dans un contexte économique incertain, l'apprentissage fait figure d'exception. Les entreprises se préparent à recruter des milliers de jeunes.



Depuis plusieurs années, ce modèle de formation progresse jusqu'à des records d'embauche l'an dernier, profitez vous aussi de ce modèle vertueux d'apprentissage mêlant théorie et pratique.

Motivé ? Il faudra trouver une formation et une entreprise... voici tous nos conseils pour passer à l'action et vous inscrire pour l'an prochain.



Retrouvez notre guide pratique sur l'Alternance "Le Parisien Etudiant" à retrouver chez votre marchand de journaux au sein du journal "Le Parisien / Aujourd'hui en France" et sur notre site.





Au sommaire de notre guide spécial Alternance 2021