Alternance. Participez à l'organisation des Jeux de Paris 2024

Dans 3 ans les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été auront lieu à Paris et dans toute la France, une première depuis 100 ans ! Un projet énorme à organiser et qui a besoin de bras et de cerveaux... le Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 lance un "Tournoi qualificatif pour l’alternance", afin de recrute environ 60 alternants dans des domaines aussi variés que l’aménagement et l’urbanisme, l’informatique, le commerce, les ressources humaines, la communication ou encore les relations internationales.



L’équipe Paris 2024 souhaite via ce "tournoi" mobiliser la jeunesse pour participer à l’organisation du plus grand événement sportif mondial.





Recrutement de 60 alternants pour la rentrée de septembre 2021.

Un recrutement sous forme de tournoi

Le Comité recrute 60 alternants de la Licence 3 au Master 2. Dès aujourd’hui et pendant toute la période de préparation des Jeux, Paris 2024 va recruter de nombreux profils pour passer de 450 salariés aujourd’hui à environ 4 000 en 2024. Cet élan doit profiter à tous et en particulier, aux jeunes.Passionnés de sport ou non, tous les profils sont recherchés car les métiers des Jeux ne s’arrêtent pas au sport. De nombreuses directions de Paris 2024 recherchent des jeunes motivés et dynamiques pour travailler dans des secteurs comme la communication, les relations internationales, l’urbanisme, les ressources humaines, l’ingénierie, le juridique, l’informatique, le commerce et le marketing…« Paris 2024 est un acteur de la relance et nous voulons participer à cet élan d’espoir en particulier pour les jeunes. Ils constituent une grande force chez Paris 2024 et nous voulons leur offrir les meilleures conditions pour développer leurs compétences humaines et professionnelles afin de rentrer sereinement sur le marché du travail. » explique Agnes de Saint Céran, Directrice Executive des Ressources Humaines chez Paris 2024.Pour donner sa chance à chacun, un recrutement sur le savoir-être et l’esprit d’équipeA partir du mercredi 28 avril, les intéressés sont invités à postuler en ligne sur l’espace recrutement de Paris 2024. Par la suite, un grand événement de recrutement collectif sera organisé à Pulse pour vivre une expérience immersive autour des Jeux. De la candidature en ligne à l’intégration dans nos équipes, tout notre processus de recrutement est l’occasion de favoriser l’humain et de découvrir l’environnement de travail au sein de Paris 2024.Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a à coeur d’offrir aux jeunes les conditions pour qu’ils se forment dans un environnement professionnel et convivial tout en les accompagnant dans la suite de leur carrière.Pour postuler : l'adresse du site => paris2024.talentview.io/

