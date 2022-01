Alternance : portrait de 2 étudiants qui ont fait le choix de la passion

Elle, c’est le handball qu’elle aime, plus largement les sports collectifs.

Léon, lui, a cédé à l’appel de l’audiovisuel.

Le Parisien Etudiant - Guide spécial Alternance 2022

Tendance

la hausse peut-elle se poursuivre

2 étudiants en alternance qui ont suivi leur passion

Parcoursup et alternance

3 étapes pour décrocher un contrat

Les aides financières

le secteur du commerce de détail recrute

une voie d’excellence »

designers, créatifs et apprentis

Économie verte