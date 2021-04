Alternance. Quelles solutions si je n'ai pas encore trouvé de contrat ?

Pour ceux qui ont commencé leur cursus en 2020 et n’ont pas encore de contrat, quelques options restent possibles.



D’ordinaire, sans mission, pas de formation. « Mais la situation n’est pas ordinaire », rappelle Pascal Picault, vice-président de la Fnadir (Fédération nationale des associations régionales de directeurs de CFA).

« Ce n’est pas dans l’esprit de nos CFA que d’abandonner leurs jeunes à quelques mois de la fin de l’année », assure-t-il. Si aucun positionnement officiel n’a été prononcé pour les apprentis sans contrat, une palette de moyens est déployée : mobilisation des régions, des institutions locales (Pôle emploi, Medef locaux), cartographie des besoins sur chaque territoire, sans oublier le site internet 1jeune1solution qui met en relation étudiants et entreprises.





« L’apprentissage est possible toute l’année »

En plus d’être 100 % en ligne, l’Iscod organise une rentrée tous les mois afin de sortir de cette saisonnalité des recrutements qui s’est installée dans les habitudes. Après tout, les entreprises ont des besoins toute l’année !Ce qui réunit nos différents cursus, c’est le digital. Nous proposons cinq domaines de formation (communication, commercial, RH, management, entrepreneuriat) tous vus à travers ce prisme numérique. Nos étudiants ont cette appétence et vocation à aider les entreprises en vue d'accélérer leur digitalisation.Nous relayons les offres de nos partenaires, mais notre première mission est de faire évoluer les réflexes. Rien ne devrait cloisonner l’apprentissage à une période donnée. Nous devons informer, sensibiliser et montrer que les entreprises peuvent trouver de bons apprentis tout de suite, tout le temps.