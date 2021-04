Alternance. Vers un nouveau record de contrat ?

Malgré la crise sanitaire, l’apprentissage ressort fort d’une année 2020 record avec 495 000 contrats signés. Il bénéficiera encore des aides gouvernementales jusqu’à fin 2021, et ce, dans les mêmes conditions qu’auparavant.



Les entreprises embauchant un apprenti mineur percevront 5 000 euros d'aides et 8 000 euros si celui-ci est majeur. « C’est une demande que nous portions depuis plusieurs semaines. Nous nous réjouissons que le gouvernement ait confirmé sa position et prolongé ces mesures pour tous les diplômes jusqu’au bac +5 », indique Manuel Tunon de Lara, président de la CPU (Conférence des présidents d’université).





Un modèle solide

Prime aux plus qualifiés

Après la crise ?

Guide spécial Alternance - Avril 2021