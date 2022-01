Alternance : vers un nouveau record de contrats d'apprentissage

Mi-décembre, le ministère en charge du Travail comptabilisait 650 000 contrats d’apprentissage signés. Une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente, déjà historique, motivée par divers facteurs.



À commencer par l’image totalement renouvelée de ce modèle. Longtemps associée aux métiers préparés en lycées professionnels (CAP, BEP et Bac Pro) ou à des professions manuelles trop souvent dévalorisées, cette réputation semble désormais bien loin…

D’autre part, la réforme de 2018 a marqué un tournant, en facilitant et libéralisant les conditions d’entrée dans l’apprentissage. L’explosion s’explique enfin de manière conjoncturelle, avec la mise en place de mesures de soutien très incitatives pour ce type d’embauche (5 000 euros pour le recrutement d’un apprenti mineur, 8 000 euros pour un majeur). Une nouvelle fois prolongées, les aides courront au minimum jusqu’au 30 juin 2022.





