Après le Covid, quel monde de la finance ? Les étudiants ont la parole...

Comment la finance peut-elle accompagner les transformations sociétales de l’après-Covid ? La 7e édition du Grand prix de la Finance pour tous a pour but d'inciter tous les étudiants à s'intéresser aux grandes notions financières et économiques. Le Parisien Etudiant, partenaire de ce concours, vous encourage à participer : 2000 euros sont à gagner pour l'étudiant le plus créatif !



Au travers d'une vidéo, diaporama, story... répondez avec créativité et pédagogie à la question : Le temps, c’est de l’argent ?



Soyez pédagogique, amusant et clair... et gagnez de l’argent ou un stage !



Cette initiative est soutenue par le ministère de l’Education Nationale, et de nombreux partenaires. À vos crayons, tablettes, caméras ! Si vous aimez expliquer clairement, faire preuve de pédagogie.



Vous êtes étudiant ? Participez à ce challenge pour tenter de gagner l’un de nos prix et un stage.



Vous êtes enseignant ? Faites circuler l’info !









Thème du grand prix 2021 : La finance et les transformations de l’après Covid-19

Des prix et des stages à gagner

Comment participer ?