Bac 2021. Les 3 hypothèses pour les épreuves de spécialité en mars

Après l' annulation des épreuves du Bac en 2020 , l' annulation des épreuves d'évaluations communes de ce mois, et le spectre d'une 3e vague de l'épidémie de Covid-19... le doute grandit sur la bonne tenue des premières épreuves des enseignements de spécialité prévues en mars.



Le ministre de l'Education nationale Jean Michel Blanquer, invité de franceinfo ce mardi 19 janvier , a évoqué la situation de l'épidémie dans les écoles, collèges, lycées... et à refait un point sur les mesures annoncées la semaine dernière : campagne massive de tests, protocole sanitaire renforcé dans les cantines, il a aussi confirmé, à ce jour, le calendrier des vacances scolaires. Jean Michel Blanquer a tout de même indiqué qu'on ne pouvait être sûr de rien selon l'évolution incertaine de l'épidémie.



Dans ce contexte,les épreuves finales de spécialités pour les Terminales sont-elles compromises ? Aucune décision n'est prise, mais 3 hypothèses sont sur la table du Ministre :





Hypothèse #1 : le maintien des épreuves en mars

Hypothèse #2 : le report des épreuves en juin

Hypothèse #3 : note du contrôle continu

C'est l'une des grosses nouveautés de la réforme du Bac 2021 : la tenue en deux sessions des épreuves finales du Bac. Les épreuves de spécialités doivent normalement se tenir sur 3 jours du lundi 15 au mercredi 17 mars 2021. Deux épreuves écrites sur les enseignements de spécialité choisis par le candidat. Les notes de ces épreuves sont ensuite intégrées au dossier Parcoursup des pour délibération sur leurs voeux d'orientation avant le 27 mai La session de juin étant très allégée (objectif de la réforme) avec seulement la philosophie (jeudi 17 juin) et le grand oral (21 juin au 2 juillet selon convocation)... les épreuves de spécialités pourraient être décalées à ce moment là si la situation sanitaire le permet.La dernière hypothèse serait la prise en compte de la note de contrôle continu - redoutée par le Ministre pour ne pas dévaluer la force du diplôme du Bac, cette solution ferait le bonheur des lycéens toujours stressés par des examens.en concertation entre le Ministre, le gouvernement et comité de suivi de la réforme du Baccalauréat 2021, selon l'évolution du nombre de cas etc...Pour Jean Michel Blanquer, pas de doute : dans les 3 cas le travail doit continuer pour les étudiants, car dans les 3 hypothèses il y aura une évaluation !Concernant la rupture d'égalité des chances entre les lycéens qui peuvent venir au lycée à 100% ou ceux qui sont en mode "hybride" (moitié classe, moitié maison) Jean Michel Blanquer a concédé que dans cette situation exceptionnelle, rien ne pouvait être parfait, mais qu'on essayait de l'être le plus possible et il a indiqué que les directeurs d'établissement doivent favoriser au maximum la venue des Terminales et favoriser l'hybridation uniquement pour les élèves de seconde et première.

