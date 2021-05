Bac 2021. Les aménagements des épreuves finalement décidés

Après l'annulation pure et simple des épreuves l'an dernier, Jean-Michel Blanquer, pour maintenir la vlaeur des diplômes et la réforme du Bac 2021, refusait le passage intégral au contrôle continu malgré la mobilisation des lycéens, en partie opposés à la tenue des épreuves finales en présentiel.

Annulation des épreuves, coefficients... après diverses hypothèses possibles d'aménagement s, ce mercredi 5 mai, lors d’une intervention au JT de France 2, le ministre de l’Education a finalement tranché avec une réponse hybride (après consultation des syndicats de professeurs et lycéens).





Bac Philo en gardant la meilleure note

Grand Oral maintenu avec un mot du professeur et ses notes

Bac Français avec le double de sujets

Bac Pro avec le meilleur des 2 notes

Notation bienveillante

« S’agissant de la philosophie, la demande [des lycéens] était le contrôle continu », a-t-il rappelé. Puis d’annoncer : « On va faire cela et aller au-delà. Il va y avoir le contrôle continu et l’épreuve terminale et on maintiendra la meilleure des deux notes. »Pour rappel le Ministre avait déjà annoncé précédemment que l’épreuve de philosophie comportera quatre sujets au choix au lieu de trois : un sujet d’explication de texte philosophique, et trois sujets de dissertation (au lieu de de deux habituellement).L’épreuve écrite de philosophie aura lieu le 17 juin 2021.Concernant l’épreuve du grand oral, « on maintient l’organisation, je pense que c’est bon pour les élèves de s’entraîner à ça », a avancé d’emblée Jean-Michel Blanquer. Mais il y aura des aménagements : « la possibilité de venir avec un message de son professeur, qui pourra indiquer les domaines qui n’ont pas pu être étudiés », par exemple. Les élèves seront également autorisés à garder, durant l’oral, les notes saisies pendant les 20 minutes de préparation.L’épreuve du grand oral pourra avoir lieu selon convocation : du 21 juin au 2 juillet 2021.Pour le Français, qui concerne les élèves de première, « nous maintenons les épreuves », a précisé le ministre, mais il a, là encore, prévu un aménagement : l’élève aura le choix entre deux textes au moment de l’oral sur les 14 qui ont été préparés en classe.Concernant l’épreuve écrite de français, il sera en outre prévu que tous les sujets soient dédoublés.Pour la voie générale deux séries de 3 sujets de dissertation seront donc proposés. Pour la voie Techno : deux commentaires et deux contractions de textes, chacune suivie d’un essai, seront donc proposés.En janvier dernier, un premier aménagement avait été effectué, avec une réduction importante du nombre de textes attendus : 14 dans la voie générale (au lieu de 20 textes), 7 dans la voie technologique (au lieu de 12 textes).Les épreuves anticipées de français en classe de première le 17 juin (épreuves écrites) et du 21 juin au 2 juillet (épreuve orale).Les calendriers des épreuves du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et du baccalauréat professionnel restent inchangés :Les épreuves écrites du CAP se dérouleront comme prévu le 7 et 8 juin 2021Les épreuves écrites du baccalauréat professionnel se tiendront comme prévu du 16 au 18 juin 2021Les épreuves terminales des enseignements généraux du baccalauréat pro sont donc maintenues. Toutefois, seules les deux meilleures notes seront retenues au titre de ces épreuves pour la délivrance du diplôme.Pour ce premier bac de la réforme instaurée par Jean-Michel Blanquer, qui a été entachée par la crise sanitaire, le contrôle continu représente pour le moment 82 % de la note finale de l’examen, l’épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18 % restants.Pour l’ensemble des épreuves terminales, des consignes de bienveillance seront transmises aux jurys, au regard des circonstances particulières de cette session.

Consultez aussi :

Dates du Bac 2021

Dates du Bac Pro 2021

Résultats du Bac 2021