Bac 2021 : les 3 aménagements possibles des épreuves

Distanciel, demi-jauges, nouvelles épreuves... comment préparer le Bac 2021 correctement ? Face aux difficultés de préparations et inégalité d'ouvertures des lycées avec l'épidémie de Covid-19, de nombreux étudiants et syndicats demandent un passage complet au contrôle continu et une suppression des épreuves de Philosophie et du Grand Oral, et pourquoi pas du Bac français...



Jean-Michel Blanquer y est lui opposé pour « Je reste ouvert sur les aménagements possibles mais je tiens quand même à ce qu’on ne passe pas au contrôle continu intégral », a déclaré le Ministre de l’Education nationale ce lundi 3 mai au micro d'Europe 1.



Des rencontres avec les syndicats de professeurs et de lycéens sont prévues cette semaine, une manifestation mercredi devant l'Assemblée Nationale... quels aménagements ont déjà été validés et lesquels sont encore possibles. On fait le point !





Bac 2021 : les aménagements déjà actés

Oral de français

Bac 2021 : les 3 aménagement encore possibles