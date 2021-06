Bac 2021. Les sujets de philosophie pour l'Inde dont Pondichéry

Le centre d’examen de Pondichéry, en Inde, rentre fait partie la soixantaine de centres étrangers rattachés à 10 académies de la métropole et qui passe le bac en Juin.



Voici les sujets sur lesquels les élèves ont planché le vendredi 18 juin 2021.



Durée de l’épreuve : 4 heures

Coefficient : 8 pour la série Générale et 4 pour les séries technologiques





Bac Philo 2021. Inde dont Pondichéry - Série Générale

Le candidat traitera, au choix, l’un des quatre sujets suivants- Existe-t-il des techniques pour être heureux ?- Les résultats des sciences sont-ils indiscutables ?- Le droit peut-il être injuste ?Expliquer le texte suivant :On dit volontiers : mon vouloir a été déterminé par ces mobiles, circonstances,excitations et impulsions. La formule implique d'emblée1 que je me sois ici comporté defaçon passive. Mais, en vérité,[...]

HEGEL, Propédeutique philosophique, 1809-1811

Bac Philo 2021. Inde dont Pondichéry - Séries Techno

