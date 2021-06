Bac 2021 : les sujets de philosophie pour les Antilles et la Guyane

Voici les sujets du Bac Philo 2021 pour les Antilles et la Guyane - les élèves ont composé 4h de 8h à 12h mais sur un fuseau horaire différent et donc avec des sujets différents : les voici.



Durée de l’épreuve : 4 heures -

Série Générale Coefficient : 8

Séries Techno Coefficient : 4

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.





Bac philo 2021 - Antilles et Guyane - Série Générale

Sujet en intégralité au format pdf ici

Bac philo 2021 - Antilles et Guyane - Série Techno

Sujet en intégralité au format pdf ici

Le candidat traitera, au choix, l’un des quatre sujets suivants.- La nature nous impose-t-elle des devoirs ?- L’artiste peut-il dire la vérité ?- Connaître le passé est-ce préparer l’avenir ?Expliquer le texte suivant :On peut entendre par liberté autre chose que la possibilité d’obtenir sans effort ce qui plaît. Il existe une conception bien différente de la liberté, une conception héroïque qui est celle de la sagesse commune. [...]S. WEIL, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale (1934)Le candidat traitera, au choix, l’un des quatre sujets suivants- Sommes-nous responsables de la nature ?- Y a-t-il des problèmes que la technique ne peut résoudre ?- Se tromper éloigne-t-il de la vérité ?Expliquer le texte suivant :Partout où il y a vie commune, il est inévitable que des règles, imposées par l’utilité commune, limitent le choix.Mais la liberté n’est [...]Simone WEIL, L’Enracinement (1943)=> Bac Philo 2021 : sujets et corrigés de la série Générale - Métropole => Bac Philo 2021 : sujets et corrigés des séries Techno - Métropole

