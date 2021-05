Bac 2021 : peu de stress, mais des incertitudes pour l'avenir...

Par Thomas Poupeau et Lisa Davet



Réviser ou ne pas réviser ? Telle est la question pour les 750 000 candidats au baccalauréat. Dans moins d’un mois, le 17 juin, les terminales plancheront sur l’épreuve de philosophie, ceux de première, sur les écrits de français. Puis, du 21 juin au 2 juillet, place aux oraux de français et au grand oral, la principale nouveauté du diplôme, qui n’avait pu se tenir l’an passé pour cause d’épidémie. Mais avec quelle motivation ? Et surtout, quel enjeu ?



Si les examens ont été maintenus, ils ont aussi été largement remaniés pour faciliter la tâche des candidats et ainsi tenir compte « des circonstances particulières » de préparation de l’épreuve, reconnaissait Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale dans un courrier aux personnels envoyé le 5 mai pour détailler les aménagements.





Quelle valeur pour le diplôme ?

Covid-19 : la crainte d’un bac à deux vitesses

«Cette année, ça ne sert à rien de réviser !»

Les récents aménagements des épreuves n’incitent pas les élèves de terminale à bachoter. Même les plus motivés ont du mal. Témoignages.

Comme beaucoup, Elias, 19 ans, a complètement renoncé aux révisions : « Cette année, à cause du Covid, le contrôle continu compte pour 82 % du bac et on sait que pour le grand oral, ils vont être très indulgents », explique cet élève en terminale aux Francs-Bourgeois, à Paris. Quant à l’épreuve de philosophie, seul comptera le meilleur résultat : la note de l’examen ou la moyenne en classe. Alors, pour lui comme pour beaucoup, zéro pression : « Je préfère me concentrer sur d’autres projets comme passer le permis ou trouver un job d’été. » Enfermé dans sa petite chambre, en réalité, il passe surtout beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Une situation qui inquiète ses parents : « Ils me demandent toujours : et le bac ? »

En résumé : en philo, c’est la meilleure note qui sera gardée (la moyenne du contrôle continu ou le résultat de l’épreuve terminale), tandis que le jury du grand oral sera prévenu des parties du programme non vues en cours. Le candidat aura aussi la possibilité d’avoir ses notes sous les yeux. En français, les textes à présenter seront dédoublés. Quant aux enseignements de spécialité, ils ont basculé en contrôle continu.Résultat : une « solution bienveillante et pragmatique », selon Jean-Michel Blanquer… mais qui a transformé le traditionnel bachotage printanier en une période « avec zéro stress, ou presque, sans pour autant lever les doutes des ados sur leur avenir », résume Benoît, professeur en Seine-Saint-Denis. Car, de l’avis de tous, si le taux de réussite devrait être important (en 2020, alors que le bac était entièrement en contrôle continu, il avait frôlé les 96 %, huit points de plus qu’en 2019), les questions sur la valeur du diplôme persistent.« Il n’y a véritablement qu’une épreuve à préparer pour les terminales, la philo. Le stress est minoré, d’autant que s’ils se ratent, la note n’est pas retenue. Cela se voit : contrairement aux années habituelles, les lycéens ne désertent pas l’établissement pour réviser chez eux », résume Bruno Bobkiewicz, nouveau secrétaire général du SNPDEN-Unsa, le syndicat des proviseurs, lui-même chef d’établissement dans le Val-de-Marne.Pourtant, il assure que ce n’est pas encore les vacances dans la tête des ados. « Il y a encore des cours et des devoirs jusqu’à début juin (NDLR : le troisième trimestre est pris en compte dans le contrôle continu des enseignements de spécialité). Ils vivent aussi l’incertitude liée au fait que l’année est particulière, que leur bac va être assez facile à obtenir, relève le proviseur. Ce n’est pas juste une lubie de journaliste ! Que vaudra leur diplôme ? Comment se passera la transition dans le supérieur ? Ces questions les remuent en ce moment. »

