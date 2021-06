Bac 2021 : un isolement imposé dans certains lycées

Pour faire face au risque de cluster dans les salles d'examens du Bac 2021 et éviter la diffusion du virus, le ministère de l’Education a prévu une série de mesures afin que les élèves passent leurs épreuves dans des conditions compatibles avec la crise sanitaire : masque obligatoire, distanciation, virucide...



Les épreuves finales n'étant pas annulées mais aménagées pour faire suite aux difficultés de préparation de certains, le risque de regroupement d'élèves et de cluster fait peur à certains élèves, parents ou profs. Et pour cause, les épreuves du BTS début mai ont montré des scènes d'attroupement ne respectant pas les gestes barrières.



LIRE ICI > aménagements prévus des épreuves du bac en première et terminale





Un isolement pré-bac imposé selon la décision du proviseur

Session de septembre pour les cas contacts ou positifs

Mais certains lycées vont plus loin que les recommandations du Ministère : comme au Lycée Joliot Curie à Nanterre, à Poitiers, Paris, Gennevilliers, Nanterre ou encore Pithiviers... où les cours en présentiel sont arrêtés une semaine à 10 jours avant le début des épreuves : le 16 juin pour les bac pro et le 17 juin pour les séries générales et techno (date du bac philo et bac français).Cette décision est prise localement par les proviseur d'établissement, que le Ministère laisse libre d'apprécier localement les situations. Du cas par cas. Certains proviseurs ne sont pas pour cette mesure car ils pensent que les élèves respectent plus les mesures anti covid au lycée qu'à la maison ou entre amis.Certains élèves sont pour, afin de ne pas déraper avant la dernière ligne droite. Ayant pris leurs précautions pendant un an, ayant révisés à fond, enchainés cours à distance, cours en demi-groupe... il ne faudrait pas qu'ils puissent tomber malade, maintenant, à une semaine des épreuves !D'autres préfèrent pouvoir profiter de leurs professeurs jusqu'au dernier moment... mais au risque qu'une classe entière ne puisse pas passer le Bac si un élève est positif.Un stress pour certains, car les candidats identifiés comme cas contacts ou positifs au Covid-19 ne seront pas autorisés à se rendre aux examens du baccalauréat... logique ! Comme il s’agit d’un cas de force majeure, l’élève sera convoqué à la session de remplacement de septembre (avec une attestation de l'ARS ou de l'assurance maladie). Pour l’épreuve de philosophie, il pourra bénéficier de sa note de contrôle continu ou se rendre à l’épreuve de septembre.Si des symptômes évocateurs du Covid-19 apparaissent chez un candidat ou un membre du personnel pendant un examen, la personne sera immédiatement isolée, assure le ministère.

