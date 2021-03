→ Bac +3 : Licence, Bachelor, BUT... quel diplôme choisir ?

Quand on parle de bachelor, on évoque sous une même appellation près de 600 programmes. Pour ne rien simplifier, d’autres diplômes en trois ans se mêlent à cette offre pléthorique : licences professionnelles, et maintenant BUT (Brevet universitaire de technologie), etc.

Éléments de repères avec Didier Wehrli, directeur délégué du bachelor d’ EM Strasbourg BS .





Le bachelor

La licence professionnelle

Le BUT (Brevet universitaire de technologie)

Plus d'infos sur la réforme du DUT/BUT

« Une seule candidature vous donne accès à cinq écoles »

Rencontre avec Jean-François Fiorina

Président de Passerelle et directeur adjoint de GEM (Grenoble école de management)



Passerelle Bachelor, c’est quoi ?

C’est un concours post-bac qui ouvre l’accès à cinq grandes écoles de management complémentaires en termes d’enseignement, d’expertise et de situation géographique : BSB (Burgundy School of Business, à Dijon), EM Normandie, ESC Clermont, GEM et l’IMT Business School (à Paris).

Pour nos futurs étudiants, cela a l’avantage de la simplicité : une seule candidature sur Parcoursup et vous pouvez rallier l’un de ces établissements. Tous sont reconnus pour leur enseignement généraliste, leur vie étudiante et leur dimension internationale.



Comment se déroulera le concours cette année ?

Nous ne prévoyons pas d’épreuve écrite, mais étudierons la fiche contact sur Parcoursup. Viendra ensuite le temps des oraux, avec une première partie consacrée à une discussion sur un sujet que le candidat choisira lui-même, issu d’un travail effectué au lycée. Dans une seconde partie, nous lui poserons des questions sur son parcours, ce qui le motive à intégrer une Business School… Et un peu d’anglais !



Peut-on participer quelles que soient les options choisies au lycée ?

Je me réjouis de cette diversité dans les parcours lycéens. Avoir des expériences sera précieux pour nos écoles ! Les choix d’option n’ont pas été faciles, je le sais, mais ils ont suscité une première réflexion qui sera forcément intéressante pour la suite. À nous de faire le lien avec ces années lycée et d'aider les jeunes à affiner leur projet professionnel. C’est un concours post-bac qui ouvre l’accès à cinq grandes écoles de management complémentaires en termes d’enseignement, d’expertise et de situation géographique : BSB (Burgundy School of Business, à Dijon), EM Normandie, ESC Clermont, GEM et l’IMT Business School (à Paris).Pour nos futurs étudiants, cela a l’avantage de la simplicité : une seule candidature sur Parcoursup et vous pouvez rallier l’un de ces établissements. Tous sont reconnus pour leur enseignement généraliste, leur vie étudiante et leur dimension internationale.Nous ne prévoyons pas d’épreuve écrite, mais étudierons la fiche contact sur Parcoursup. Viendra ensuite le temps des oraux, avec une première partie consacrée à une discussion sur un sujet que le candidat choisira lui-même, issu d’un travail effectué au lycée. Dans une seconde partie, nous lui poserons des questions sur son parcours, ce qui le motive à intégrer une Business School… Et un peu d’anglais !Je me réjouis de cette diversité dans les parcours lycéens. Avoir des expériences sera précieux pour nos écoles ! Les choix d’option n’ont pas été faciles, je le sais, mais ils ont suscité une première réflexion qui sera forcément intéressante pour la suite. À nous de faire le lien avec ces années lycée et d'aider les jeunes à affiner leur projet professionnel.

Palmarès des Bachelors 2021

Le Parisien Etudiant