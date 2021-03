→ Bac +3 : quelle valeur sur le marché du travail face aux recruteurs ?

La France est connue pour son goût des diplômes, master en tête. Une culture du bac +5 qui s’apparente parfois à un réflexe, les entreprises les recherchant pour des emplois qui n’exigent pas forcément un tel bagage de compétences. Mais les choses évoluent.



« Les entreprises ont des besoins à bac +3 et 5, mais pour des postes différents », confirme Céline Fauchot, directrice de SCBS (South Champagne Business School). D’un côté, les manageurs intermédiaires, commerciaux ou, en marketing, assistant chef de produit. De l’autre des fonctions stratégiques ou certains métiers de la finance.

« L’objectif du bachelor est de laisser le maximum de portes ouvertes. Grâce à l’alternance, les jeunes diplômés disposent d’une expérience professionnelle et connaissent les codes de la vie en entreprise. Ils sont prêts », estime Céline Fauchot. À SCBS, la majorité des étudiants optent pour des masters, plus spécialisés, mais beaucoup reçoivent des propositions d’embauche en fin de 3e année.





« Vous permettre d’entrer immédiatement dans la vie professionnelle »

La vocation première de ce grade est de donner une meilleure reconnaissance, de la confiance et de la lisibilité pour les jeunes et leurs familles. Au milieu de plusieurs centaines de bachelors, il constituera un repère de qualité. Mais cela vaut aussi pour les recruteurs, qui n’ont pas toujours le temps de se pencher sur les programmes pour les distinguer. Nous sommes donc fiers et ravis de l’avoir obtenu pour les deux bachelors que nous proposons.Ceux de notre bachelor en management international, programme généraliste, poursuivent à plus de 80 % leurs études. Mais le cursus que nous lançons cette année, en communication digitale, est plus spécialisé et fortement tourné vers le terrain. Nous avons identifié une dizaine de métiers auprès de nos entreprises partenaires qui nous ont fait part des compétences qu’elles recherchent.Le bachelor doit vous permettre d’entrer tout de suite dans la vie active si vous le souhaitez. Bien sûr, un programme généraliste rend pertinent le choix de se spécialiser en master.À cet égard, le système de l’alternance peut être une réponse judicieuse, car il rend le choix moins exclusif : vous n’êtes plus obligé d’arrêter vos études pour démarrer une vie professionnelle digne de ce nom, vous pouvez suivre deux années de master tout en continuant d’engranger de l’expérience.