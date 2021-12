Bac+5 / Masters : ces filières qui mènent vers l'emploi

À ce niveau d'études, on est moins impacté par les crises économiques et très bien placé au moment de la reprise. Tous nos conseils pour trouver votre cursus.



Après leur licence, les étudiants se pressent à la porte des masters. Un mouvement que les crises successives ne font qu’accentuer... et les places deviennent de plus en plus difficiles à obtenir.



Notre dossier spécial Masters, MBA... disponible ce mercredi 8 décembre chez votre marchand de journaux au sein du Parisien / Aujourd'hui en France et sur notre site internet vous permettra de mieux connaitre ces diplômes, les tendances afin de mieux vous orienter pour l'an prochain.





Au sommaire du spécial Masters - Le Parisien Etudiant - Mercredi 7 décembre

Bac+5 : pourquoi les étudiants sont de plus en plus nombreux à jouer les prolongations



Hélène, Nathan, Séléna : portraits de 3 étudiants qui ont réussi à lier passion et métier au moment du Master

Consultez ici nos dossiers spéciaux au format/liseuse PDF