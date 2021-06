Bac français 2021 : les sujets de l'épreuve anticipée en fin de première

Examen écrit avant l'oral de français. A l'aide d'une sélection de 3 à 4 textes sur un thème commun, les candidats doivent répondre à 1 ou 2 questions générales portant directement sur le contenu des documents. Puis ils doivent réaliser un travail d'écriture au choix : commentaire, dissertation ou invention.



Pour le Bac Français cette année, certains aménagements ont été accordés aux candidats : pour la voie générale ils auront à choisir entre 2 séries de 3 sujets de dissertation (au lieu d’une), et 2 sujets de commentaires ; le nombre de sujets proposés aux candidats des séries technologiques est lui aussi doublé, puisqu’ils devront choisir entre 4 sujets (2 commentaires, et 2 résumés de texte) chacun suivi d’un essai. Facilités accordées aux candidats du Bac 2021 suite aux difficultés de préparation.



Au programme cette année : la poésie du XIXe siècle au XXI siècle avec par exemple le poème « L’ancienne gare de Cahors » de Valéry Larbaud (1913) ou encore Victor Hugo (Les Contemplations), Baudelaire (les fleurs du Mal), Guillaume Apolinaire (Alcools) - mais aussi le roman et récit du Moyen Age au XXIe siècle avec Georges Perec et enfin le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle avec Molière, Marivaux et Jean-Luc Lagarce.



Date : Jeudi 17 juin 2021 de 14h à 18 h

Durée de l'épreuve anticipée de français : 4h

Séries : Générale et Techno

Coefficient : 5





Bac Français 2021 Séries Générales

Bac Français séries Technologiques

Sujet à venirConsultez ici les corrigés de l'épreuve à partir de 18h

Consultez aussi :