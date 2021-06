Bac : les nouveaux ajustements proposés par le Ministère pour l'an prochain

Le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, propose des aménagements du baccalauréat dès l’an prochain, renforçant le contrôle continu et la dimension d’examen national.

Objectif : redonner du lustre au diplôme, dont l’image a été écornée par la crise sanitaire, mais aussi mettre fin au marathon d'examens avec les évaluations communes.



Suite à la réforme du Bac 2021 , actée en 2018, supprimant les séries ES, L et S, instaurant les évaluations communes... le Ministère souhaite déjà reréformer le Bac avec selon lui 3 objectifs :

> Une meilleure répartition possible des coefficients entre contrôle continu et contrôle terminal : simplification, élévation du niveau général, meilleure préparation des élèves aux exigences de l’enseignement supérieur ;

> La nécessité de consolider le contrôle continu afin d’en garantir la validité, tant pour le baccalauréat que pour la procédure Parcoursup ;

> L’importance de mieux valoriser l’ensemble des enseignements optionnels, afin d’enrichir le parcours de formation des élèves.



L’équilibre général entre contrôle continu (40 des 100 coefficients) et contrôle terminal (60 des 100 coefficients) au sein du baccalauréat général et technologique serait maintenu. L’évaluation de chacun des enseignements et des disciplines serait cependant clarifiée : désormais aucun d’entre eux ne serait évalué de manière cumulative par le contrôle continu et par le contrôle terminal. L’esprit du nouveau baccalauréat serait ainsi renforcé, qui inciterait chaque élève à s’impliquer toute l’année dans ses apprentissages et préserverait la dimension nationale et symbolique de l’examen.





