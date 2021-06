Bac Pro 2021 : le sujet d'Arts appliqués et Cultures artistiques

Dernière épreuve d'1h30, coefficient 1 pour les candidats au Bac Pro 2021 ce vendredi matin 18 juin 2021.



SUJET : Complément d’objet

Une grande chaîne de cafés internationale souhaite arrêter la production de ses emballages jetables

et servir ses boissons dans des verres réutilisables. Vous êtes sollicité(e) pour réfléchir à ces

contenants innovants et à leurs nouvelles fonctions.

Complément : Ce qui s’ajoute ou doit s’ajouter à quelque chose pour le compléter.



a) Dessiner les formes de l’objet existant et de son complément d’objet. Identifier leur(s) fonction(s)

à l’aide d’un verbe (il peut y en avoir deux au maximum).





Consultez aussi :

Dates du Bac Pro 2021

Résultats du Bac 2021

Dates des vacances et de la rentrée

Alerte Mail Résultats du Bac :