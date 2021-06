Bac Pro 2021 : le sujet d'histoire géographie, enseignement moral et civique

Après l'épreuve écrite du français ce matin, voici les sujets du bac pro 2021 en Histoire Géographie et enseignement moral et civique.



L'Europe, les Etats-Unis et la pollution par les micros plastiques au menu cette année pour les candidats.



Commentaire de notre professeur correcteur : Le sujet ne comporte pas de difficulté particulière, mais le dernier exercice porte sur l'ultime objet d’étude de l’année, qui n’a peut-être pas été vu en cours par les candidats, à cause du contexte sanitaire.



Mercredi 16 juin 2021 de 14h à 16h

Durée de l'épreuve: 2h

Coefficient : 2,5



Le candidat traite obligatoirement les trois parties : histoire, enseignement moral et civique, géographie. Pour les première et troisième parties, le candidat a le choix entre deux sujets.



Le corrigé de cette épreuve d'Histoire Géo et EMC du bac pro 2021





Première partie : Histoire

Deuxième partie : EMC

Troisième partie : Géographie

9 pointsSUJET 1 : LES ETATS-UNIS ET LE MONDESUJET 2 : L’IDEE D’EUROPE AU XXe s4 pointsPollution par les micros plastiques7 pointsSUJET 1 : LES FRONTIERES DE L’UNION EUROPENNESUJET 2 : UN GRAND PROJET EUROPEEN=> Annales : le sujet et corrigé d'histoire géo du bac pro en 2019

Consultez aussi :

Dates du Bac Pro 2021

Résultats du Bac 2021

Dates des vacances et de la rentrée

Alerte Mail Corrigés du Bac :

Alerte Mail Résultats du Bac :