Bac Pro 2021 : Le sujet de français

Première épreuve écrite pour les élèves du Bac pro 2021 : le français .

189 246 élèves de terminale professionnelles démarrent ce mercredi 16 juin 2021 leur série de 5 épreuves finales communes à tous les élèves du bac pro.



Contrairement au bac général et techno, dont les candidats ne passent qu'une seule épreuve finale (la philo jeudi 17 juin) les candidats au bac pro qui n'ont pas subit de réforme devront passer 5 épreuves cette semaine... mais pour faire suite aux difficultés de préparation du Bac 2021 avec le Covid-19, seule les 2 meilleures notes seront prises en compte. Voir ici les aménagements accordés au Bac 2021 .



Mercredi 16 juin 2021 : 9h30 à 12h

Durée de l’épreuve : 2 heures 30

Coefficient : 2,5



Vous traiterez au choix le sujet A ou le sujet B.

SUJET A : page 1/10 à page 5/10

SUJET B : page 6/10 à page 10/10

Vous mentionnerez sur votre copie le sujet choisi A ou B.

Dès que les sujets vous sont remis, assurez-vous qu’ils sont complets.

L’usage de tout modèle de calculatrice est interdit.





Objet d’étude identité et diversité

Texte 1 : Dans son roman, Isabelle Autissier raconte l’histoire d’Emily, jeune femme écossaise envoyée en Patagonie en 1880 pour devenir gouvernante. Elle y découvre les coutumes des Indiens Yamanas. Quant aux Indiens, je me suis accoutumée à leur physique. La douceur dont ils peuvent faire preuve entre eux réveille ma sympathie.Texte de Isabelle Autissier, L’amant de Patagonie 2013Texte 2 :Rica est un voyageur persan (la Perse est l’ancien nom de l’Iran). Il écrit cette lettre à un ami qui réside à Smyrne, en Turquie.Texte de Montesquieu, Lettres Persanes, 1721.Document 3Alexandra David-Neel, exploratrice européenne du début du XXe siècle, et le Tibétain Aphur Yongden qu’elle adopte en 1929.Évaluation des compétences de lecture (10 points)Présentation du corpusQuestion n° 1 3 points)Présentez brièvement le corpus, en trois à six lignes, en dégageant son unité et lesdifférences entre les documents qui le composent.Analyse et interprétationQuestion n° 2 : Texte 1 (3 points)Comment, à travers l’écriture, se construit la place d’Emily dans son nouvel environnement ?Question n° 3 Texte 2 et document 3 (4 points)Dans le texte 2 et le document 3 quelle est l’importance de la tenue vestimentaire Évaluation des compétences d’écriture (10 points)« Selon vous, en quoi consiste une belle rencontre avec l’autre avec sa culture »Vous ré pondrez à cette question, dans un développement argumenté d’une quarantaine de lignes, en vous appuyant sur les textes du corpus, sur vos lectures de l’année et sur vos expériences personnelles.Le sujet en intégralité :=> Consultez le corrigé de l'épreuve de français du Bac Pro 2021 => Annales : le sujet et corrigé de français du bac pro en 2019

