Bac Pro 2021 : le sujet de l'épreuve Prévention Santé Environnement (PSE)

L’épreuve de prévention santé et environnement (PSE) a lieu cette année ce jeudi 17 juin de 9h30 à 11h30. D’une durée de 2h, l’examen écrit vise à évaluer la capacité des élèves à mobiliser leurs connaissances (sur le programme des 3 ans) dans le cadre d’une situation professionnelle donnée.



Vous trouverez ci-dessous le sujet de l’épreuve de prévention, santé et environnement, du baccalauréat professionnel de ce jeudi 17 juin.





PREMIERE PARTIE : SANTE ET ENVIRONNEMENT (10 points)

DEUXIÈME PARTIE : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (10 POINTS)

Mesure de santé publique nécessaire pour contenir l’épidémie de Covid19, le confinement a eu de nombreux impacts sur la population française. On observe notamment l’augmentation de la consommation de substances addictives. [...]Répondre aux questions suivantes après lecture de la situation de la vie quotidienne ci-dessus, en mobilisant des connaissances.1.1. Identifier les éléments de la situation ci-dessus en répondant aux questions suivantes :Quoi ? (De quoi s’agit-il ?)Qui ? (Qui est concerné ?)Où ? (Quel pays est concerné ?)Quand ? (Quand le problème est-il survenu ?)Comment ? (Comment se manifeste le problème ?)Pourquoi ? (Pour quelles raisons le problème apparait-il ?) 3 réponses attendues1.2. Formuler la problématique posée par la situation à partir de votre analyse précédente.1.3. Proposer une définition du phénomène d’addiction.1.4. Relever le nom de la structure d’accueil d’aide et de soutien.1.5. Repérer les effets possibles d’une addiction sur la santé et sur la vie sociale.1.6. Repérer deux mesures répressives de l’usage des stupéfiants et proposer une mesure préventive à partir de l’annexe 1.L’entreprise Tout Net Services est l’acteur référent dans les Hauts de France de la propreté et des services associés. Rendre les espaces de travail, de passage, de loisirs, de production, de transport …, propres, sains et agréables, est le leitmotiv. Elle emploie plus de 1 500 salariés qui travaillent dans des domaines variés comme le tertiaire, la santé, l’industrie, les écoles et les centres de formations …Le sujet en intégralité ci-dessous :=> Annales : le sujet de l'épreuve Prévention Santé Environnement (PSE) 2019

Consultez aussi :

Dates du Bac Pro 2021

Résultats du Bac 2021

Dates des vacances et de la rentrée

Alerte Mail Résultats du Bac :