Bac Pro 2021 : les corrigés d'histoire-géographie et enseignement moral et civique

HISTOIRE



EVENEMENT ACTEUR Proposition d’une association … T. W. Wilson Mise ne place de la politique de l’endiguement … H. Truman Premier pas sur la Lune N. Armstrong Course à l’armement … R. Reagan

EMC

pollution par les micros plastiques CAUSE CONSEQUENCE SUR L’ENVIRONNEMENT CONSEQUENCE SUR L’HOMME SOLUTION Utilisation de bouteilles d’eau, gobelet, partout dans notre vie quotidienne Plastique dans les océans, contamine les animaux Contamine notre alimentation. Effet sur la santé : obésité, cancers, infertilité Recyclage

Interdiction de plastique à usage unique

GEOGRAPHIE

ANNEXE 11.2. Après 1945, les Etats-Unis défendent les idées capitalistes de libre circulation afin de développer l’économie de marché. Ils se veulent défenseurs des libertés et notamment celle d’entreprendre, et de la démocratie. Ils sont donc opposés au communisme, système politique où l’Etat contrôle l’économie et le commerce. Les états communistes sont des dictatures et les Etats-Unis se positionnent contre cette doctrine, en tant que symbole du monde libre. Les Etats-Unis sortent définitivement de l’isolationnisme dans un contexte post 2e guerre mondiale et donc de guerre froide.3. Les pays de l’est et l’URSS refusent le plan Marshall, l'aide financière proposée à tous les pays d’Europe. Cela crispe les relations entre les pays sous influence de l’URSS et ceux sous influence des Etats-Unis (qui ont accepté le plan Marshall). L’Europe se retrouve coupée en 2 avec une frontière, le rideau de fer. C’est alors le début de la guerre froide et des nombreuses crises qui l’accompagnent, notamment celle de Berlin dont le mur est le symbole.ANNEXE 21.EVENEMENT => ACTEURProposition d’une union fédérale… => Aristide BriandCECA => Jean MonnetTraité de l’Elysée => Charles de Gaulle / Konrad Adenauer1er élection à la présidence… => Simone Veil2. Personnalité historique (au choix) : Aristide Briand : homme politique français qui souhaite mettre en place une Europe fédérale au lendemain de la 1er guerre mondiale afin d’unir les pays et installer une paix durable. II souhaite une Europe supranationale sans que les pays perdent leur souveraineté.K. Adenauer, chancelier allemand, qui signe la CECA, CEE et le traité de l’Elysée. Il cherche à réaliser un rapprochement durable entre la France et l’Allemagne afin d’assurer la paix entre ces 2 pays qui se sont fait des guerres séculaires. La CECA met en commun la production du charbon et de l’acier afin d’assurer la prospérité économique et d'éviter des guerres entre les pays signataires. La CEE, communauté économique européenne, supprime les frontières et les droits de douane entre 6 pays signataires afin de créer une solidarité et une croissance dans le commerce.J. Monnet : Ministre français, investigateur de la CECA qui met en commun la production du charbon et de l’acier afin d’assurer la prospérité économique et éviter des guerres entre les pays signataires. Il est considéré comme le père fondateur de l’Europe actuelle.C de Gaulle : Président de la République français. Il signe le traité de l’Elysée. Il cherche à faire un rapprochement durable entre la France et l’Allemagne afin d’assurer une paix durable entre ces 2 pays qui se sont fait des guerres séculaires. Il souhaite également que l’Europe soit une puissance sur le plan international entre les Etats-Unis et l’URSS.F. Mitterrand E. Kohl : respectivement président français et chancelier allemand. Ils renforcent les liens entre les 2 pays et développe la politique européenne en signant le traité de Maastricht. La CEE devient alors Union européenne et les institutions européennes se renforcent.3. Le bloc soviétique s’effondre entre 1989 (chute du mur de Berlin) et 1991 (fin de l’URSS). C’est donc la fin de la guerre froide et la chute du rideau de fer. Les pays de l’ancien bloc communiste demandent alors d’intégrer l’Union européenne. En 2004, 10 anciens pays communistes intègrent l’Union européenne, puis 2 en 2007 et un dernier en 2013. L’effondrement du bloc soviétique signe également la fin du communisme en Europe et donc du développement de l’économie de marché sur ce territoire. De plus les pays voulant intégrer l’Union européenne doivent adopter les mêmes valeurs démocratiques. Les anciens pays du boc de l’est ont donc dû mettre en place des démocraties après leurs années de dictatures ainsi que respecter les droits de l’Homme.1. ;2. Il est difficile de se passer de plastique dans la vie quotidienne car il s’agit d’un matériau omniprésent. En effet, on le trouve partout, dans de nombreux objet et la France est le 3e plus grand consommateur de plastique en Europe.3. Exemple de propositions :• Utiliser du verre, plus facile à recycler• Acheter des vêtements ou stylo avec des produits en plastique recyclé• Utiliser des contenants réutilisable pour le vrac• Utiliser des tissus pour remplacer les sacs plastiques• Réduire notre consommation en général• Utiliser les contenants en consigne (je paye quand le prends, on me rembourse quand je ramène).1. Le thème commun aux trois questions est celui du passage à la frontière entre pays européens.2. Il y a 2 portiques car les citoyens européens peuvent circuler librement sans passeport à l’intérieur de l’Union européenne et en particulier à l’intérieur de l’espace Schengen.3. Droits d’un citoyen européen :• Liberté de circuler à l’intérieur de l’Union européenne et de l’espace Schengen sans contrôle à la frontière.• Voter aux élections municipales de sa ville de résidence même s’il ne s’agit pas de votre pays d’origine• Voter aux élections européennes (députés européens)• Faire des études dans un pays membre• La gratuité dans les musées nationaux est appliquée aux mineurs européens• Porter plainte auprès de la cour européenne des droits de l’Homme.1. 2 lycée professionnels, l’un italien, l’autre français ont mis en place un partenariat dans le cadre de l’ERASMUS (« nourriture, culture et traditions comparées : la richesse de la diversité culturelle »). 10 élèves français ont séjourné en Italie puis 10 élèves italiens séjournent à leur tour en France. Ils partagent leur apprentissage, leur culture, leur mode de vie.2. Ce projet s’inscrit dans le cadre ERASMUS car il concerne des jeunes européens. Ils peuvent partir dans un pays afin de développer leur compétence dans un pays de l’Union européenne. Cela permet l’échange de jeunes et le partenariat scolaire.3. Importances de tels projets :• Développer l’appartenance à une citoyenneté et à un territoire• Développer les valeurs de l’Union européenne par davantage de partage et d’échange• Favoriser les échanger et enrichir les savoir-faire• Agrandir le champ des possibilités pour les étudiants.A suivre demain (jeudi 17 juin) prévention, santé et environnement, et économie-droit ou économie-gestion et vendredi 18 juin : arts appliqués et culture artistiqueAnnales : le sujet et corrigé de l'épreuve en 2019

