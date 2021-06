Bac Pro 2021 : les corrigés de l'epreuve de Français

La première épreuve écrite générale des Bac Pro est terminée : voici le corrigé du sujet du bac pro français de cette session 2021 du Bac. Les candidats enchainent ensuite cet après midi (14h) avec l' Histoire Géographie et EMC .



BAC PRO 2021 / Français / Correction du sujet A

BAC PRO 2021 / Français / Correction du sujet B

1. Le Corpus est composé de 3 documents. Deux d’entre eux sont des extraits de roman, et le dernier est une photographie. Ce qui fait l’unité du corpus est le sujet de la rencontre entre 2 cultures totalement différentes. L’une est occidentale, l’autre exotique, à des époques éloignées de la nôtre. Ce qui différencie les documents est que la rencontre est vue comme positive dans les documents 1 et 3, mais plus négative dans le document 2. Dans le document 2 c’est la culture exotique qui rencontre la culture occidentale, dans les documents 1 et 3, il s’agit de l’inverse.2. Emily est d’abord émerveillée par les personnes qui l’entourent. Elle utilise un lexique positif : « douceur », « sympathie », « communion totale », « enivrante », « prestige ». Elle utilise également de nombreuses énumérations « Aucune parole entre eux, aucun geste, ils paraissent… », « notre canoë fragile, ces deux personnages si vulnérables, cette lente… » ou « je reste songeuse, immobile et muette », ceci afin d'accentuer cette impression d’émerveillement et de surprise. L’auteur utilise également de nombreux adjectifs qualificatifs afin de décrire au mieux les Indiens : « étrange coquetterie », « peau lisse », « brun clair », « lente approche », « muscles longilignes ».3. Dans les documents 2 et 3 les personnages adoptent la tenue de l’autre culture. Dans le texte de Montesquieu, Rica fait l’admiration de la société parisienne avec sa tenue perse. Lorsqu’il enfile une tenue occidentale, il perd « l’estime du public ». La vision est donc péjorative. Alors que dans le document 3 la vision est positive car l’exploratrice David-Neel s’approprie la culture tibétaine jusqu’à adopter le jeune homme de la photo.Ces documents montrent donc l’appropriation de la culture de l’autre à travers la tenue traditionnelle, qui n’est pas vue comme un déguisement mais comme une identité culturelle.Il s’agit d’un sujet démonstratif. Le candidat doit rédiger 3 parties en s’appuyant sur un argument. Il faut une introduction qui évoque l’identité et la diversité et la question du sujet, et conclure avec une ou deux phrases synthétiques.Exemples de thèmes à aborder dans les différentes parties :· L’apprentissage dans un pays étranger (culture, mœurs, religion, coutume, gastronomie, monuments, histoire,…)· La littérature (rencontre avec un personnage, découverte à travers une histoire d’un passé, d’une géographie, d’un peuple)· Les arts (sculpture, musique, peinture, architecture, bijoux, mode)· La vision de notre propre culture par un étranger, l’apport de sa propre culture, le partage contre les préjugés...1. Le corpus est composé d’un extrait de roman, d’un extrait d’une pièce de théâtre et d’un croquis représentant Jean Jaurès. Ce qui fonde l’unité du corpus c’est qu’il s’agit d’orateurs devant une assemblée qui interpellent sur la politique et la société. La différence entre ces différents élements est le mode de communication employé par les orateurs : par les mots dans les textes 1 et 2, et par les gestes dans le document 3. Le document 3 souligne l’importance de la parole non verbale en appuie aux discours.2. Dans le texte 1, les mots sont portés par une sensibilité exacerbée (« mais du cœur »), ils sont encouragés par les applaudissements comme les « likes » dans le texte 2. Le discours est rendu vivant par l’adhésion et l’exaltation du public (« Les applaudissements de la foule te donnent plus d’assurance », « j’existe par leur regard, par leurs vues »). Les mots des orateurs permettent la communion, l’orateur et le groupe ne font qu’un (« tu n’es plus Méréana », « je suis moi et les autres »). Les mots apportent en sorte de transe aux orateurs («plus tu parles, plus tu es exaltée », « je ne suis plus tout à fait moi »)3. Dans le document 1, Méréana utilise l’énumération de toutes les conditions féminines ( « des femmes qui sont allées à l’école, et les femmes qui ne savent pas lire,…) pour faire adhérer le groupe de femmes devant elle. Elle utilise aussi des antithèses afin d’englober toutes les femmes. Elle utilise le pronom personnel « Nous » pour souligner que sa pensée est celle du collectif. Elle utilise la question rhétorique (Ces hommes qui ont volé ... comme d’habitude »). Elle met en scène ses mots (« debout sur ta chaise ») comme dans le document 3 où l’on voit Jean Jaurès dans une harangue (comme le document 1) qui met en scène son discours.Il s’agit d’un sujet délibératif. Le candidat doit faire 3 parties l’une sur la thèse, l’antithèse et son opinion. Il faut une introduction sur la parole en spectacle et la question du sujet.Exemples de parties :• Thèse : mettre en scène sa parole pour s’affirmer ; procédé de l’éloquence, communication non verbale, l’intonation de la voix. Exemples : Discours d’Hitler, celui de Martin Luther King, Discours de la Misère de Hugo, pièces de théâtre, avocats au palais de Justice• Antithèse : N’est pas nécessaire de mettre en scène sa parole pour s’affirmer : L’importance du fond du discours avant la forme, les paroles retranscrites à l’écrit, chanson, le slam, la musique et les paroles n’ont pas toujours besoin de mise en scène.Exemple : Discours de Simone Veil à l’Assemblée nationale, l’appel du 18 juin sur affiches, Grand Corps Malade.• La dernière partie : l’élève doit donner son propre avis tranché sans se répéter dans ses arguments précédents.Conclure avec une ou 2 phrases synthétiques.

