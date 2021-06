Bac Pro 2021 : les sujets d'Economie Gestion et Economie Droit

L'épreuve d'économie-droit des baccalauréats professionnels « tertiaires » a pour objectif d'évaluer, chez les candidats, le niveau de compréhension et d'analyse :

- de l'organisation économique et juridique de la société contemporaine ;

- des contextes dans lesquels s'exercent les activités professionnelles caractéristiques du diplôme considéré.





Épreuve d’économie et droit - Bac Pro 2021

Epreuve d'économie-gestion - Bac Pro 2021 - Secteur Production

Durée : 2h30Coefficient : 1Le sujet comprend deux partiesCe dossier comprend 12 pages numérotées de DS 1/12 à DS 12/12Les annexes dûment remplies sont à joindre à votre copie.L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé.PARTIE. I. : ANALYSE DOCUMENTAIRE /12 pointsPARTIE. II. : RÉDACTION DE L’ÉTUDE /8 pointsDocument 1 - Pourquoi Amazon parie sur la robotisation ?Document 2 - Comment la puce RFID révolutionne le commerceDocument 3 - Robotisation du travail : 4 salariés sur 10 très inquiets pour leur emploiDocument 4 - Intelligence artificielle et travailDocument 5 - L’intelligence artificielle est-elle une véritable menace pour nos emplois ?Document 6 - Le bien-être au travail se cultive aussi depuis l’espace de travail digitalLe sujet en intégralité ci dessous :Durée : 2 heuresCoefficient : 1En vous appuyant sur vos connaissances ainsi que sur les annexes fournies , répondre aux questions suivantes sur votre copie.[...]1. Préciser si le contrat de Paul lui permet de bénéficier du chômage partiel. Justifiez votre réponse.2. Expliquer la différence entre un CDD et un CDI.3. Déterminer le calcul à réaliser pour connaître le montant des indemnités que percevrait Paul s’il était au chômage partiel.4. Expliquer la différence entre le salaire brut et le salaire net.Sujet A - Pourquoi les entreprises relocalisent elles leur productionSujet B - Comment la robotisation transforme-t-elle les emploisSujet C - Pourquoi pourriez vous privilégier le travail intérimaire pour votre avenir professionnel=> Annales : Bac Pro 2019 : les sujets d'Economie Gestion et Economie Droit

