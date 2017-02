Accueil > Orientation > Bac 2017

Bac : réviser la philo en écoutant la radio

C’est pendant les vacances d’hiver que les lycéens commencent à préparer le bac. Une émission peut les aider à se mettre dans le bain.

Jusqu’à jeudi, une émission de France Culture les accompagne dans les révisions d’une matière redoutée : la philo.



Il dit : «Attendez, j’ai quand même besoin de mes doudous !» Puis il sort de son cartable en cuir une brassée de pense-bêtes, des lunettes et son exemplaire de «Totalité et Infini», de Levinas . Bienvenue sur France Culture : Sébastien Labrusse , professeur de philosophie au lycée Marie-Curie de Versailles (Yvelines) , s’apprête à disserter cinquante minutes au micro sur la question « La relation avec autrui est-elle nécessairement conflictuelle ? ».



Toute cette semaine, profitant des vacances scolaires, la plus intello des stations de Radio France consacre quatre jours à la préparation du bac, dans son émission star « les Chemins de la philosophie », la plus écoutée avec 1,9 million de téléchargements en novembre. Le rendez-vous pourrait gagner des adeptes à mesure qu’approche le bac, dans quatre mois . Car, pour s’y mettre en douceur, la formule radiophonique séduit beaucoup de lycéens, heureux de potasser autrement qu’en ouvrant leurs cahiers. « J’ai des élèves qui mettent l’émission sur leur téléphone portable, ils écoutent quand ils sont dans les transports », constate Sébastien Labrusse.





L'émission évoque les grandes notions comme le travail, le bonheur, la vérité...

Ces sujets pourraient-ils tomber le jour J ?

Une émission à écouter ou réécouter en podcast

Pour son passage, diffusé aujourd’hui, le professeur décortique l’énoncé du sujet, propose un plan et convoque quelques sages : Levinas, Sartre, Hobbes… «» Autre facilité : Sébastien Labrusse a proposé le thème sur lequel il a planché. Les candidats rêveraient de pouvoir en faire autant. Les autres émissions, assurées par d’autres professeurs, abordent « le Capital », de Marx, «Gorgias», de Platon, ainsi qu’une autre dissertation, «Peut-on soutenir que la vérité n’existe pas ?».« Ils ne sont pas choisis pour cela, mais pour leur cohérence d’ensemble. Ils balayent les grandes notions, comme le travail, le bonheur, la vérité », explique Géraldine Mosna-Savoye, la productrice déléguée de l’émission. «Ce serait une fausse chance pour un candidat de tomber sur un sujet qu’il a déjà traité, affirme le professeur. Au lieu de réfléchir, il ne ferait que se souvenir. Cela ne peut donner qu’une copie médiocre.»Plutôt que d’ingurgiter du prêt-à-penser, l’enseignant conseille aux bacheliers, et d’abord à ses élèves, de relire dès à présent leurs cours,. «On peut aller au cinéma, lire des BD, ce qu’on veut ! assure-t-il. En philosophie, tout peut servir à condition d’argumenter.» Il jure avoir bien noté cette copie, il y a quelques années, qui citait en conclusion d’une dissertation sur le bonheur l’ours Baloo et son célèbre «il en faut peu pour être heureux».Emission à 10 heures, jusqu’à jeudi, et en réécoute sur le site de France Culture.

Consultez aussi :

Bac : Ils préfèrent réviser... au café

Planning de révision du Bac : comment réviser le Bac ?

Dates du Bac

Christel Brigaudeau