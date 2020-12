Bac : une nouvelle spécialité sport à partir de la rentrée 2021

Bonne nouvelle pour les lycéens qui rêvent de faire carrière dans le secteur du sport: à partir de la rentrée 2021, une nouvelle spécialité fait son apparition dans la série générale, la spécialité « éducation physique, pratiques et culture sportives ».



Comme toutes les autres spécialités mises en place dans les lycées avec la réforme du bac, celle-ci pourra être choisie en fin de seconde, pour l’année de première, et poursuivie ou pas, au choix de l’élève, en terminale.





Cette nouvelle spécialité du bac sera opérationnelle, “à titre expérimental” précise le ministère de l’éducation nationale, à partir de septembre 2021, et donc ouverte aux lycéens de la voie générale actuellement en classe de seconde. Elle devrait être proposée dans un à trois lycées par académie pour commencer, soit une centaine d’établissements publics et privés sous contrat. Rappel : c’est au deuxième trimestre de l’année 2020/2021 que les secondes auront à choisir les trois spécialités qu’ils souhaitent suivre à partir de la première, puis ils choisiront à la fin de la première les deux spécialités qu’ils garderont en terminale. La spécialité éducation physique, pratiques et culture sportives pourra donc être suivie jusqu’au bac par les élèves qui le souhaitent.Une nouvelle qui réjouit l’association des professeurs d’EPS, l’AEEPS : “Nous sommes très contents ! résume François Lavie, son président d’honneur, également professeur d’EPS à Clermont-Ferrand. Nous réclamions au ministère cette spécialité depuis l’annonce d’une réforme du bac, et on nous le refusait sous prétexte que l’EPS était déjà dans le tronc commun. La mise en place de cette spécialité est donc la reconnaissance de l’EPS comme une discipline à part entière”. En revanche, elle ne sera pour l’instant proposée qu’à des lycéens de la voie générale, même si un rapport remis en octobre dernier au ministère des sports évoquait l’ouverture de cette spécialité aux lycéens de la voie professionnelle.Comme son nom l’indique, la spécialité éducation physique, pratiques et culture sportives ne sera pas uniquement centrée sur la pratique du sport; elle comprendra en plus des enseignements d’EPS “traditionnels”, des contenus pratiques et théoriques en lien avec le sport, par exemple dans les domaines des sciences ou des humanités. Une approche des différents secteurs professionnels liés au sport est aussi prévue. Comme pour les autres spécialités du lycée, le volume horaire sera de 4 heures en première et de 6 heures en terminale. Le détail des programmes sera connu à la fin janvier 2021.Cette nouvelle spécialité pourra intéresser les élèves qui sont intéressés par les métiers du sport au sens large, notamment ceux qui souhaitent intégrer après leur bac la filière(Sciences et techniques des activités physiques et sportives). “Mais il faut en profiter pour rappeler que les études dans le domaine du sport ne destinent pas qu’au métier de professeur d’EPS, explique François Lavie. Le secteur du sport offre beaucoup de métiers très différents, dans l’ergonomie, la santé, l’animation, le marketing, l'événementiel, le secours, le coaching…”. Et un éventail de formations tout aussi varié, avec des filières d’études courtes, et longues, jusqu’à bac + 5 ou plus.