Les bachelors sont-ils plutôt destinés aux entreprises locales ou permettent-ils également une ouverture sur d’autres organisations ?

A l’ESC Amiens, nous avons conçu nos 6 spécialisations de 3e année en écho au schéma sectoriel de la formation de la CCI régionale. Ce schéma correspond aux besoins en recrutement des entreprises des Hauts-de-France en matière de développement commercial, de Supply Chain, de Webmarketing, de finance, d’international et de RH. Ces spécialisations correspondent évidemment aux besoins d’entreprises nationales et internationales avec toutefois une spécificité territoriale marquée en Supply Chain du fait de notre situation géographique clé en matière de logistique à destination du nord de l’Europe.

Peut-on parler de spécialités au niveau bac+3 ?

Le Bachelor est conçu comme une école de commerce en 3 années qui a pour vocation d’amener l’étudiant à un emploi de middle management. Outre le tronc commun qui prolonge les enseignements des 2 premières années, les modules spécialisés de la 3e année représentent plus de 200 heures de cours dispensés par des professionnels (les autres cours étant donnés par nos enseignants-chercheurs). Avec plus de 70% de cours spécialisés, nos étudiants acquièrent des compétences solides et il n’est pas rare que des étudiants sortis d’un Bachelor s’ennuient en Master 1 par la suite...

La poursuite d’études est une option pour bon nombre d’élèves. Dans quel cas poursuivre avec un master ?

En France, le Bachelor est largement considéré comme un tremplin pour intégrer un Master 1. C’est aussi le cas pour les étudiants de l’ESC Amiens qui continuent majoritairement leurs études même si ces derniers doivent réussir un nouveau concours tout en ayant un dossier scolaire irréprochable. En général, il est conseillé de poursuivre en Master quand il existe une appétence pour le management et la gestion de projets de grandes tailles qui nécessitent l’acquisition de compétences additionnelles. Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent créer une entreprise dans un domaine et un environnement complexe.

Propos recueillis par G.A

Palmarès des Bachelors 2021

Le Parisien Etudiant